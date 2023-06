Nos acabamos de enamorar del conjunto de punto verde de Mango de 'efecto tipazo' que Alba Díaz lleva con sandalias de plataforma

De tal palo, tal astilla. Eso es lo que pensamos cada vez que vemos a Alba Díaz y a Vicky Martín Berrocal, si esta mañana era la madre la que nos enamoraba con un vestido midi de nueva colección de Zara, ahora es la hija la que nos ha robado el corazón con este conjunto verde de nueva colección de Mango con la que sumarse a la tendencia de este color para este verano 2023. Porque aunque Alba Díaz está disfrutando de unos días de relax con su agencia en Peñíscola, después de unos meses sin parara entre viajes y Feria de Abril donde la vimos junto a Tana Rivera, nos ha dejado su último look en Madrid antes de volverse a escapar de viaje. Y es que no hay duda de que esta primavera Mango tiene los conjuntos y prendas más virales, de la chaqueta reversible de flores que tiene Anna Padilla y que está mega agotada, al chaleco más Isabel Marant de Paula Echevarría y ahora este conjunto verde que acaba de estrenar Alba Díaz con sandalias de plataforma. Porque no solo de las sandalias planas de Amelia Bono o de la falda pantalón de Violeta Mangriñán vive este viernes, también de este conjunto verde de Mango que va a ser uniforme de verano.

Porque si el verde es uno de los colores del verano, este conjunto de nueva colección de Mango que ya ha estrenado Alba Díaz, es todo lo que necesitamos. Porque además de realzar el bronceado, tiene efecto estilizador y de 'efecto tipazo' gracias a estos pantalones de campana. Un conjunto que es de la nueva colección con una colaboración muy especial que esta arrasando. Este verano, Chelsea Hansford lo pasará entre la costa amalfitana y Menorca. Un buen baño de Mediterráneo para la diseñadora de la marca californiana SIMONMILLER, con la que Mango lanza su nueva edición limitada. Después de Camille Charrière, llega el turno de las fiestas tiki y los vestidos bautizados Jamaica y ya está arrasando.

Pantalón punto calado, de Mango (49,99 euros)

Sin duda, el pantalón de este conjunto de Mango es nuestra fichaje de junio para ir cómoda, fresquita y estilzada todo el verano como ha hecho Alba Díaz.