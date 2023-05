Violeta Mangriñan se convierte en una diosa contemporánea con un impresionante vestido cut out de casi 400€

La diva de Instagram lo ha vuelto a conseguir. Violeta Mangriñán nos ha dejado boquiabiertas con el espectacular look en el que se ha enfundado para acudir a un evento a la madrileña Casa de Velázquez y que nos ha enamorado más que sus botas cowboy azules metalizadas. La influencer valenciana no es una de nuestras favoritas por casualidad y es que, cada prenda que se pone le sienta como un guante, aunque la lleve al revés, como ella misma ha publicado en su perfil de Instagram que ha hecho con este look ¿Ni tan mal, no? ha preguntado a sus followers y, para nada Violeta, este vestido te sienta fetén. Nosotras nos hemos enamorado de él para acudir a los eventos nocturnos más sofisticados este verano pero cuidado, que es un look bastante arriesgado y exigente, no apto para todo tipo de amantes de la moda.

Esta espectacular prenda se trata del modelo Nights Out 6 de la firma Womance, una opción muy sexy y elegante con la que triunfar en los eventos más especiales de este verano. Violeta Mangriñan escogió este vestido confeccionado en España a medida a partir de crepe elástico, con mucha caída y que ajusta sin marcar. La influencer ha decidido completar su look con unas sutiles y elegantes joyas de Carrera y Carrera, la histórica joyería madrileña artesana y, en cuanto al peinado, ha optado por llevar su melena lisa suelta, convirtiéndose en toda una diosa del siglo XXI y demostrándonos una vez que menos es más cuando se trata de conseguir un look muy limpio, impregnado con la elegancia perfecta para convertirte en la invitada más sofisticada de cualquier evento.

Vestido Nights Out 6, de Womance (398€)

Y es que nos hemos enamorado demasiado de este look de Violeta y queremos un evento para convertirnos, al igual que ha hecho ella, en todas unas diosas contemporáneas.