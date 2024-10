De Violeta Mangriñán a Virginia Troconis, los looks de invitada perfecta en una noche de celebración 'beauty' en Madrid

Ya os lo decíamos ayer, esta semana está siendo la de los eventos y alfombras rojas por excelencia, y esta noche de jueves no pudo ser menos en Madrid. Natalia de la Vega, fundadora de los reconocidos centros de belleza Tacha Beauty, reunió, ayer jueves 10 de octubre a algunas de sus clientas, amigas y amigos más fieles, para celebrar por todo lo alto el 30 aniversario de sus centros en la espectacular finca de Pozuelo, UZalacaín. O lo que es lo mismo, muchas celebrities e influencers, y muchos looks de invitada perfecta. De Violeta Mangriñán, a Malú, Laura Matamoros o Virginia Troconis que no se quisieron perder esta celebración de belleza.

Una celebración por todo lo alto que han querido conmemorar esta fecha tan especial con un evento organizado en la urbanización ‘La Finca’, una de las más exclusivas a las afueras de Madrid. ¿Nuestros looks favoritos? Aquí os los dejamos.

Virginia Troconis

Virginia Troconis. Gtres

De las más elegantes de la noche con un vestido midi negro, con cut-out, hombreras marcas con flecos que caían de las mismas.

Violeta Mangriñán

Violeta. Gtres

Con mini vestido de lo más original del diseñador venezolano Efraín Mogollón.

Malú

Malú. Gtres

Con un look perfecto para ir a un evento a la oficina, con un traje gris con chaleco debajo, de lo más tendencia.

Hiba Abouk

Hiba Abouk. Gtres

Con vestido corsetero de estampado de flores en azul y verde. Un diseño de lo más elegante que estiliza la figura de la actriz.