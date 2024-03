Mariló Montero tiene el conjunto elegante de firma catalana que es perfecto para las madres de comunión

La primavera ha llegado a la ciudad y no veas lo bien que te sienta, que diría la canción. Y a las que les ha sentado de maravilla ha sido a Carmen Lomana y Mariló Montero que han compartido evento de belleza en Madrid con looks de lo más primaverales e inspiradores. Y nos lo ha demostrado para acudir al Congreso 'Silver for Season', organizado por Shiseido, una de las firmas de belleza más reconocidas del sector, después de ir a trabajar a la radio. Carmen ha estado acompañada por otros rostros famosos como Mariló Montero o Sonsoles Ónega, pero su estilismo ha resaltado por encima del de todas las invitadas al acto como pasa siempre. Si Lomana ha lucido un vestido estampado de Zara, la periodista ha optado por un conjunto de top y falda de la firma catalana Tot-Hom que también se ha colado en el armario de la socialité. Marta Rota, fundadora de Tot-Hom, se empapó de la alta costura de los desfiles de París de los años sesenta y la implantó en Barcelona. La costurera de la alta burguesía trabaja ahora para adaptar su firma a los nuevos tiempos junto a sus hijas, Alejandra y Andrea Osés. Hace más de medio siglo que Rota creó la firma porque “Tothom té dret a ser guapo” (todo el mundo tiene derecho a ser guapo). Y en eso sigue pensando cuando diseña los vestidos “para que una mujer de manera fácil pueda ir bien vestida, porque eso te da seguridad”, y eso nos lo ha demostrado con este conjunto de Mariló Montero que es perfecto para las madres de comunión.

Qué ganas había ya de este buen tiempo. A días de poder cambiar al horario de verano, los días de tardeo con las amigas, de alargar los desayunos con amigas al sol y también la hora de presumir y ser la mejor madre de comunión que exista. Sí, la primavera está muy bien, pero si hay algo que ya echábamos de menos eran los looks de madre de comunión, y este de Mariló Montero es toda la inspiración que necesitamos con un top de escote Bardot tan en tendencia en blanco y la falda con volumen de efecto 'cintura de avispa'. Pocas mujeres pueden presumir de haber dado nombre a una tendencia, pero Brigitte Bardot es una de las afortunadas. Ella dio nombre a este escote que deja los hombros al aire y recorre el cuerpo de la mujer por encima del pecho. Un escote que desprende sensualidad, estiliza y hace poderosa a la mujer. Y esta temporada ha vuelto a nuestra armario con más fuerza que nunca, y las mujeres que mejor visten ya han sucumbido a esta tendencia. Una silueta realmente favorecedora que no hemos dejado ver desde entonces y por la que han sentido predilección actrices como Julia Roberts y royals como Lady Di y que ahora es Mariló Montero con este conjunto de lo más primavera.

Mariló Montero con look primaveral. Gtres

Un estilismo de lo más ideal de Mariló Montero tanto para una madre de comunión como para una invitada de primavera perfecta a los 50 años.