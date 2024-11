He encontrado los vestidos de invitada de invierno con los que puedo estar favorecida, moderna y sin pasar frío

¿Cómo puede vestir una invitada de invierno? Tanto si tienes un acontecimiento en los próximos meses como si no, esta duda nos envuelve a todas. Tarde o temprano llegará a nuestra cabeza con el fin de encontrar la solución más idónea a nuestro estilo. Somos conscientes de que encontrar el lookde invitada para una boda, bautizo o comunión en primavera o verano no tiene nada que ver con la época más friolera. Las razones son múltiples y la mayoría de ellas tienen que ver tanto con el color como en el tejido de la confección. No podremos utilizar las mismas tonalidades tan vibrantes, ni tampoco los escotes más pronunciados o tendremos que hacer uso de una prenda de abrigo que, en muchas ocasiones, acaban rebajando nuestra vestimenta. Por suerte, a lo largo de estas últimas semanas hemos presenciado varios enlaces de la sociedad que han dejado una clara inspiración de vestidos de invitada de invierno que no han pasado desapercibidos. Además de tratarse una lección de moda, también ha servido como solución a todas las mujeres que están en plena búsqueda del estilismo de invitada perfecta tanto para un acontecimiento de día como de noche.

Las marcas españolas se han puesto a la orden del día con las tendencias de invitada de otoño e invierno para lanzar los modelos más favorecedores, versátiles o creativos. Es cierto que seguiremos viendo los estampados que actualmente están de moda, como el leopardo, los lunares o el vichy. Sin embargo, los colores de la temporada están siendo las preferencias de las invitadas, como el burdeos, el chocolate o el verde con patrones que se ajustan perfectamente al cuerpo, otros de silueta recta o con detalles de frunces de efecto tipazo. A continuación, nuestra redacción ha seleccionado los vestidos de invitada de invierno de marcas españolas que próximamente veremos en bodas, bautizos, comuniones o en fiestas navideñas.

Vestido de invitada lencero con tul extraíble, Mattuî (195 euros)

Vestido de invitada lencero con tul extraíble. Mattuî

Hacemos un llamamiento a todas las mujeres con estilo romántico. Mattuî utiliza el color de la temporada para lanzar uno de los modelos favoritos de su última colección. Se trata de un diseño midi al estilo lencero de tirante fino y costuras en pecho con el que te convertirás en la mejor vestida de la velada. La segunda pieza de tul que lo envuelve es la que eleva el look: de manga larga ajustada con cuello subido, pliegues frontales y gran lazada en la parte trasera. Es una alternativa perfecta para cubrirte en la ceremonia y luego retirarla para la celebración.

Vestido de invitada de efecto satinado con hombreras, de Koahari (220 euros)

Vestido de invitada de efecto satinado con hombreras. Koahari

Hablamos de un diseño idóneo de Koahari tanto para las madrinas como para las invitadas más cercanas a la novia o al novio. Es un vestido midi con mangas y cuerpo abullonado junto a un escote pronunciado de mikado de seda y falda estrecha con abertura detrás en crep de alto gramaje. De la misma manera que el anterior vestido, destaca otras de las tonalidades más llevadas de la temporada y que enamorará a las chicas pelirrojas.

Vestido de invitada de escote asimétrico, de Vogana (279 euros)

Vestido de invitada de escote asimétrico. Vogana

Cuando hablamos de la importancia de los tejidos en los vestidos de invitada de invierno, no estamos refiriendo exactamente a esta alternativa de Vogana. Un diseño de edición limitada confeccionado en algodón jaspeado en color azul marino, con escote asimétrico con hombro descubierto y corte en la cintura. Gracias a su efecto tweed, encaja en su totalidad en el repertorio de estilismos para bodas, bautizos y comuniones en la época más fría.

Vestido de invitada bicolor, de Cherubina (280 euros)

Vestido de invitada bicolor. Cherubina

La opción bicolor llega de la mano de Cherubina. Esta propuesta de invitada se trata de un vestido midi de manga larga confeccionado en punto de seda. Protagoniza un cuello a la caja, ligeramente subido con un efecto pañuelo que cruza el pecho y se extiende hasta uno de los laterales. Asimismo, cuenta con una falda de vuelo con una abertura lateral y con un sutil drapeado en la cadera.

Vestido de estampado floral, de Sophie and Lucie (250 euros)

Vestido de estampado floral. Sophie and Lucie

Sophie and Lucie es otra de las marcas de invitada españolas con más relevancia en nuestro país. El estampado floral sigue estando de moda, esta vez lo plasmamos en este vestido midi en tonos marrones, con diseño cruzado y escote cerrado que deja los hombros al descubierto.

Si tienes una boda, bautizo o comunión, deberás seleccionar el vestido de invitada de invierno perfecto a tu estilo. E, incluso, los podrás utilizar tanto para tus cenas de Navidad como para las cenas de empresa.