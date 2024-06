¿Se volverán a llevar los arneses eróticos? Según el desfile de Dsquared2 en Milán serán tendencia este verano

Aunque no paremos de comentar los estilismos de las invitadas a la Semana de la Moda Alta Costura de París (como Jennifer López o Nieves Álvarez), lo cierto es que se está volviendo a poner el foco en la anterior presentación de la colección Primavera-Verano 2025 de la Fashion Week de Milán. Todo tiene que ver con el desfile de la colección 'D2HEAT' de Dsquared2 y la utilización de arneses sexuales en sus atuendos. Ha sucedido en el Teatro Lírico Giorgio Gaber de la ciudad italiana y la escenografía revolucionó el evento con una clara atmósfera sensual y provocativa. Se escogió una luz muy apagada, donde el único foco presente fue en la pasarela, así como unas luces led rojas. Encima del escenario, colgaban cinco cajas iluminadas por neón, mostrando un elenco de bailarines con tank tops de látex que se movían al ritmo de 'Cream', de Prince. Todo indica que los hermanos y directores creativos Dean y Dan Caten quisieron reflejar una escena inspirada en Magic Mike. Para ponernos en contexto, la firma italiana ha dado a conocer un vestuario vanguardista, que coge como referencia las inspiraciones ochenteras y las traslada a la actualidad.

A lo largo de la caminata de los modelos, hemos observado un sinfín de diseños. Hablamos de vestidos de efecto cuero ajustados y encorsetados, camisetas fluidas y transparentes, prendas denim y de vinilo o jerséis de punto de algodón de manga asimétrica. No obstante, el tema de más controversia se enfoca en los accesorios que más utiliza la firma en dicha colección. Con ello nos estamos refiriendo a complementos del ámbito erótico como arneses de piel. La colección que han presentado recientemente los diseñadores canadienses de Dsquared2 reflejan a una similar que confeccionó John Galiano en 2004. En este se enfocó en una estética sexy y arriesgada a través de la utilización de tejido efecto pelo o prendas de vestir muy entalladas. Lo cierto es que no es la primera vez que Dsquared2 presenta una colección provocativa y arriesgada, pero esta vez han revolucionado tanto a la sociedad como a las redes sociales. No obstante, ponemos el foco en el accesorio que más ha llamado la atención, como son los arneses de piel, que todo indica que volverán a estar en las tendencias de este verano. Recordemos hace dos años que dieron la bienvenida (de nuevo) a nuestro armario, pero que tuvieron muy poco tiempo de vida. Y es que a través de este desfile, las editoras de moda se preguntan si los volveremos a ver en los próximos looks.

En pleno análisis de todos los looks de las celebridades e influencers a los desfiles de la Semana de la Moda Alta Costura de París, la firma italiana Dsquared2 ha vuelto a ser tema de conversación con su colección de Pimavera-Verano 2025. A través de la incorporación de los arneses de piel, todo indica que podremos volver a llevarlos durante este verano con todo tipo de vestuarios.