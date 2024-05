Violeta Mangriñán se olvida de sus estilismos coquette y saca su lado más rockero con mini vestido, chaqueta de cuero y maxi botas altas

Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un look que no ha pasado desapercibido entre todas sus seguidoras de Instagram, quienes se han hecho eco de este look tan rompedor, diferente y muy original. Ella, que cuenta con casi 2.5 millones de seguidores en su perfil de la red social más usada junto a Tik Tok, muestra tanto su día a día con sus hijos como los looks que luce para distintas ocasiones, convirtiéndose en toda una referente para muchas chicas. Si nos centramos en el estilo de Violeta Mangriñán, podemos reconocer que tiene un estilismo de lo más sencillo, cómodo y muy elegante, sumándose a todas aquellas tendencias que van acorde a su estilo de vida y sus gustos. En numerosas ocasiones apuesta por el 'total denim' de pantalón campana y chaleco, Violeta Mangriñán defiende el 'menos es más' y hace conjuntos muy minimalistas y, a su vez, elegantes. En invierno, apuesta por faldas midi de tablas, y es que, durante su embarazo, la influencer nos dejaba unos looks aptos para que todas las chicas amantes de la moda llevemos en nuestro día a día a la oficina. Por ejemplo, este look de jersey de lana gris que combinaba Violeta Mangriñán con una falda midi plisada negra, un estilismo que todas podríamos tener en nuestro armario y combinar en numerosas ocasiones. Para la tarde de ayer, un día de eventos en la capital, la influencer mamá nos enseñaba un estilismo que nos hacía olvidar su lado más coquette, y es que, ella también apuesta por las prendasrockeras para ocasiones especiales como la de ayer. Un vestido gris marengo de manga corta y falda de tablas era la base de look. Para añadir capas (no olvidemos que todavía hace frío), la joven superponía una chaqueta de cuero de corte oversizey maxi botas altas.

La combinación de vestido y botas es una muy recurrente entre todas las influencers que más entienden de moda. Y es que, se trata de un look de lo más sencillo y resultón que estiliza mucho. Por ejemplo, Rocío Osorno y su falda vaquera a la que le añadía unas maxi botas camel de ante son la prueba absoluta. Con un estilo mucho más elegante y maximalista, Rocío Osorno triunfaba con este look que, aunque no tiene nada que ver con el que nos muestra Violeta Mangriñán en el día de hoy, podemos ver una clara inspiración: mini vestido, maxi botas altas y, como toque final, una chaqueta. Cada una en su estilo, este look de Violeta Mangriñán ha conquistado a todas sus seguidoras que, seguramente, hayan corrido a Zara a por este vestido minimalista que grita el estilo 'Old Money'.

Violeta Mangriñán con look rockero @violeta

Vestido corto tablas, de Zara (29,95 euros)

Vestido corto tablas Zara

Un look de lo más en tendencia, Violeta Mangriñán se decantaba por un estilismo que se ajusta a la perfección al evento de maquillaje al que asistía en el día de ayer.