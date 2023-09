Yolanda Díaz se apunta a la tendencia más masculina de la corbata con esta camisa blanca de lo más 'preppy' en la segunda jornada de investidura de Feijóo

Segundo día de sesión de investidura de candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y segundo día que Yolanda Díaz apuesta por el color blanco, aunque esta vez no en un 'total look' si no combinado con un pantalón blanco. Porque si ayer triunfaban el rojo y el blanco en el Congreso, en esta sesión más madrugadora, las políticas han optado más por el blanco y el negro, con unoslooks más de estilo 'working girl' para este importante día de votación. Y en esta jornada, Yolanda Díaz ha apostado por la tendencia de la corbata con esta camisa blanca que lleva una maxi lazada a tono a modo de corbata.

Desde que en su día personalidades como Coco Chanel o Yves Saint Laurent pusieran en escena los pantalones o trajes femeninos y películas como Annie Hall incluyeran prendas que hasta entonces eran masculinas en el vestuario de Diane Keaton, ahora la corbata ha vuelto para formar parte de nuestro armario esta temporada. Después de varias temporadas reclamando su hueco en el armario femenino, firmas como Valentino, Alexander McQueen, Dior o David Koma la han convertido en protagonista de sus colecciones otoño-invierno 2023 y ahora las encontramos en marcas 'low cost' como Zara o Mango. Y ahora ha sido Yolanda Díaz con esta camisa blanca con maxi lazada anudada en forma de corbata que nos parece de lo más elegante para un evento o un día de trabajo que quieras ir más arreglada.

Pleno Sesión de Investidura en el Congreso de los Diputados © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

Una camisa blanca de Yolanda Díaz que nos parece una buena opción para las mujeres que no se atreven a lucir una corbata, esta es una forma más preppy y estilosa.