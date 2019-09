Nieves Álvarez nos ha vuelto a conquistar. La modelo nos sorprendía hace solo unos días en el marco de la 76ª edición del Festival de Cine de Venecia con un vestido de lentejuelas de Zara perfecto para nuestras noches de fiesta. Poco después coincidía en términos de estilo con la actriz Macarena García; las dos se inclinaban por la misma tendencia. Pero en lo que no habíamos reparado es en el look que la también presentadora escogió para su llegada a la bellísima ciudad italiana. Álvarez ha subido una foto a su perfil de Instagram y hemos podido comprobar que se trata de un perfecto look workie o, lo que es lo mismo, un perfecto estilismo para retomar la rutina y volver a la oficina pisando fuerte y sintiéndonos más guapas y elegantes que nunca.