¿Qué compraría Letizia en las novedades de Zara?

Hoy no se habla de otra cosa que del documental de la Reina Letizia que se estrena hoy en Alemania. Nosotras hemos comprado palomitas por si conseguimos verlo en España. Aunque en principio Letizia sigue de vacaciones privadas con el Rey y sus hijas, no sabemos si hoy reaparecerán para visitar al Rey Juan Carlos después de su operación. Y es que nosotras estamos deseando volver a ver públicamente a la Reina y que nos inspire con sus looks de vuelta de vacaciones. ¡Son muchos días ya sin su presencia y la echamos de menos!

Mientras reaparece o no, nosotras vamos a hacer el trabajo de su estilista y vamos a buscarle diferentes prendas de la nueva colección de Zara que podría lucir hoy mismo en su vuelta de vacaciones. Y que ya sabéis que la Reina Letizia ha apostado por incluir bastantes prendas de la marca de Amancio Ortega en los últimos meses, después de la polémica que envolvió al empresario gallego. Por eso, nosotras hoy le buscamos diferentes looks de la nueva colección que puede lucir desde ya.