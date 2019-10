Juanma Moreno pide un acuerdo «cuanto antes» del próximo marco financiero

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, se dirigió ayer ante el Comité Europeo de las Regiones para señalar la importancia de la política de cohesión dentro del proyecto de integración europeo. Según Moreno, «en un momento histórico como el que Europa está viviendo hoy, los europeístas sabemos que hay un único camino, y no es otro que más y más Europa». El presidente realizó este discurso en la reunión conjunta de la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE. Precisamente, las capitales europeas están negociando el próximo marco presupuestario para los años 2021 y 2027, del que dependen los fondos que reciben las regiones europeas a través de de denominada política de cohesión, que tiene como objetivo nivelar los niveles de riqueza dentro de los países europeos.

Según Moreno, «en estas semanas no podemos dejar de recordar la enorme importancia de alcanzar cuanto antes un acuerdo para garantizar el cumplimiento en la ejecución de los programas y, por tanto, de las prioridades de financiación. Debemos garantizar que el objetivo principal de convergencia entre regiones de Europa que inspira la política de cohesión sea cumplido y ello quede reflejado en distribuciones suficientes y adecuadas a cada categoría». Las zozobras que atraviesa el proyecto de integración europeo debido al divorcio británico y los tambores de guerra comercial entre EE UU y el club comunitario amenazan también las negociaciones sobre este marco financiero. De hecho, mañana el Parlamento Europeo aprobará una resolución en la que alerta del riesgo del retraso, ya que las capitales europeas representadas en el Consejo siguen sin estar listas para iniciar las negociaciones con la Eurocámara. El nuevo presupuesto financiero multianual debe ser aprobado de manera unánime por las capitales europeas y recibir también el visto bueno del Parlamento Europeo. Ante la posibilidad de que no se pueda cumplir el calendario previsto, la Eurocámara pedirá en esta resolución que el ejecutivo comunitario presente un plan de contingencia con el objetivo de que no se produzca ningún vació en la asignación de los fondos.

Ayer concluyó la primera visita de Moreno Bonilla a Bruselas desde que fue elegido presidente de la Junta. En su primera jornada este pasado lunes, se entrevistó con el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier y con el Comisario de Agricultura, Phil Hogan.

En el caso del primero, el presidente tuvo la oportunidad de informarle de primera mano sobre el plan de 112 medidas puesto en marcha por la Junta para amortiguar los efectos de un posible Brexit caótico el próximo 31 de octubre. Ayer, Moreno desgranó algunas de estas medidas de contingencia en el Comité de las Regiones. Bruselas lleva meses haciendo un llamamiento para que todos los niveles de la administración, empresas y particulares se preparen para un divorcio británico sin acuerdo, un escenario que cada vez parece más posible. Una filtración ayer de un alto funcionario de Downing Street revela que Reino Unido da prácticamente las negociaciones por perdidas después de una llamada telefónica entre el primer ministro británico Boris Johnson y la canciller alemana Ángela Merkel. El objetivo es llegar a un acuerdo en la cumbre que se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de octubre.

Según los datos facilitados por la Junta, el impacto de un Brexit salvaje podría suponer entre 500 y 1.200 millones para las arcas andaluzas, teniendo en cuenta los diferentes escenarios. Los ingresos por cuenta corriente provenientes del Reino Unido ascendieron a 4.078,3 millones en 2018, lo que supone una exposición equivalente al 2,4% del PIB andaluz. En cuanto a la población, el año pasado residían en el Reino Unido 18.470 andaluces, mientras que en la comunidad andaluza vivían 75.372 británicos, fundamentalmente en la Costa del Sol. Además, en el Campo de Gibraltar se contabilizan 9.726 trabajadores fronterizos andaluces que podrían sufrir de forma directa las consecuencias de un Brexit sin anestesia.

Para Planas, hay «margen de negociación» con EE UU

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, aseguró que aún existe «margen para la negociación» para evitar la entrada en vigor de los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos para los productos agroalimentarios y defendió la necesidad de no tener una «mentalidad defensiva» si finalmente siguen adelante porque «somos la octava potencia agroalimentaria y vendemos diferentes productos a prácticamente todo el mundo».