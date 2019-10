José Ángel Alonso: «La gente necesita trabajar y lo que mejor se le da al PP es crear empleo»

A sus 26 años, José Ángel Alonso se va a convertir en unas pocas semanas en uno de los parlamentarios más jóvenes que se siente en el Congreso de los Diputados.

Tras un paso efímero pero fructífero por el Senado en la anterior y fallida legislatura -propuso más de una treintena de iniciativas en los pocos meses que ha podido ejercer como senador- este joven y vocacional político del Partido Popular, uno de los valores al alza en el nuevo PP de Pablo Casado, dará el salto a la Cámara Baja para defender los intereses de los vallisoletanos. Y lo hará en sustitución de la ex ministra Isabel García Tejerina, que irá de número cuatro por Madrid, a quien agradece, orgulloso, que le haya dado su bendición por su fuerza y conocimiento de la provincia.

«Cojo esta responsabilidad con muchísimas ganas e ilusión, repleto de ideas y con un magnífico equipo a mi lado», señala durante la entrevista que concede a LA RAZÓN minutos después de presentar una candidatura con la que está convencido de «voltear» los malos resultados cosechados por el PP el pasado mes de abril.

«Las expectativas son buenas y la tendencia de la última semana en las encuestas es positiva», dice, seguro de que el PP no solo va a ganar las elecciones en España y en Castilla y León, sino también en la circunscripción de Valladolid, donde tiene claro que volverán a ser la fuerza más votada y recuperarán al menos uno de los dos escaños perdidos en los comicios de hace seis meses.

Preguntado por las preocupaciones que ha detectado entre los vallisoletanos, Alonso asegura que la principal es el empleo, y advierte al Gobierno socialista en funciones de Pedro Sánchez que se está olvidando de ello. «La gente lo que necesita es trabajar para vivir y mantener su casa. Te lo dicen así, tal cual. Y aunque es verdad que hay otras muchas cosas que les inquietan como lo que está pasando en Cataluña, lo que más me transmiten es que el empleo y las cosas cotidianas, como el acceso a una vivienda para los jóvenes o las ayudas a la maternidad es lo que más les interesa». «Y por eso la gente -prosigue- tiene que votar al PP, porque en este partido sabemos hacer muchas cosas bien, pero crear empleo y mejorar la calidad de vida de las personas es lo que mejor se nos da. Ya lo hemos demostrado en dos ocasiones».

Respecto a la campaña electoral que tiene en su cabeza, el también alcalde del municipio vallisoletano de Villalón de Campos señala que «será de tú a tú. De puerta a puerta, barrio a barrio, y pueblo a pueblo mirando a los ojos a la gente». «Somos -continúa- el partido del medio rural y las personas, y por eso lo que mejor funciona en esta tierra es el boca a boca, llegar directamente a los ciudadanos y escucharles. Y esto es lo que voy a hacer, además de explicar a todos lo que queremos hacer por ellos», afirma el joven dirigente.

En este sentido, José Ángel no concibe la política de otra forma que no sea estar en contacto con la gente y advierte de que gran parte de culpa del hartazgo y alejamiento de la sociedad de los políticos se debe a que «muchas veces nos olvidamos de que las personas son eso, personas y no números, y, además, con serios problemas que quieren que se les podamos solucionar».

También incidirá en que el PP es la «única» alternativa posible a Pedro Sánchez. «Todo el mundo lo sabe y lo demás es engañar a la gente. Ya se vio en abril con la fragmentación del voto del centroderecha», advierte. Y como diputado, avanza que defenderá a los vallisoletanos con uñas y dientes sin plegarse al Gobierno sea del color que sea, que apretará con iniciativas y vigilará que se cumplan los compromisos, entre los que citaba los tramos pendientes de la autovía del Duero en la provincia o los de la A-60 que unirá Valladolid y León.

Finalmente, saca pecho por el músculo territorial del PP, demostrado en la Intermunicipal celebrada este sábado en Valladolid con centenares de alcaldes y concejales. «Tenemos candidatos en todos los municipios de España, tanto en Madrid como en pueblos de diez habitantes, y esto es una garantía de éxito y demuestra que seguimos teniendo mucha fuerza».

Inquieto, sencillo y vocacional, quiere dejar su impronta en el Congreso

Este hijo de autónomos que regentaban una pescadería es un joven inquieto y audaz. Y con vicios sencillos, como salir con los amigos y estar con su familia. Cuenta que su madre, cuando se enteró que quería dedicarse a la política le preguntó «¿Pero hijo, es que alguna vez te ha faltado?». A lo que José Ángel contestó: «Madre, ya sabes que me gusta». Dice que siempre ha tenido vocación de trabajar para la gente, y recuerda que lo ha hecho como delegado de clase y miembro del Consejo Escolar en sus tiempos colegiales; liderando una asociación para la defensa de los derechos estudiantiles y en el Consejo de Gobierno del campus de Palencia de la Universidad de Valladolid, en su etapa universitaria. Vive a caballo entre Madrid, donde estudia un Máster de la Abogacía; Valladolid, provincia que defenderá en el Congreso; y Villalón de Campos, municipio del que es el alcalde desde 2015, con dos triunfos incontestables en las urnas. Se considera un político de calle y admite que su candidatura al Senado en abril le sorprendió. Y ahora en la Cámara Baja, quiere dejar su impronta.