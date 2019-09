Jorge llegó a casa hecho unos zorros. Estaba alterado, sin aliento, más pálido de lo normal. «¡Mamá, mamá!», gritó y al verla se echó en sus brazos. «¿Qué te ocurre, cariño?», le preguntó su madre, que no entendía que podía pasarle al pobre Jorge. El niño empezó a hablar de forma precipitada, cada vez más nervioso. «¡Los han echado a todos!», decía, prácticamente al borde de las lágrimas. Su madre seguía sin entender. «¿A quién han echado, de qué hablas?», insistió. «Hay payasos por las plazas, los bailarines tienen que reunirse en un parque para poder bailar; y los actores... los actores van diciendo sus líneas por las calles como si se hubiesen perdido para siempre en su última obra que nadie les dejó interpretar», lloró el crío.

La madre abrazó al niño e intentó tranquilizarlo. «No han despedido y desahuciado a todos los artistas del mundo, Jorge», le dijo, «lo que pasa es que estamos en las fiestas de la Mercè y hay muchas actividades por toda la ciudad. Todos siguen teniendo sus casas y pueden seguir actuando en teatros. Además, creo que también les pagan por hacer lo que hacen en la calle», dijo la madre recuperando un poco la tanquilidad del crío. Lo conocía muy bien y sabía que a veces, sólo a veces, podía interpretar mal las cosas. «¡Mi hijo no es tonto, sólo es melodramático!», le había gritado a la profesora de Jorge cuando ésta le insinuó que.... «¡Bruja, se nota que no tiene hijos!», concluyó la madre, que no quería oír nada más, y se marchó dando un portazo a la clase. Todavía estaban todos los niños dentro. Y su hijo. Eran las once de la mañana. «Te han dicho alguna vez, Jorge, que te pareces un montón a tu madre», señaló la profesora

Sí, que nadie se extrañe si este fin de semana ve más payasos, bailarines, actores, cuentacuentos y artistas en general por las calles. Estamos en época de las Fiestas de la Mercè. El MAC (Mercè Arts de Carrer) arranca este fin de semana y lo hace con una auténtica explosión de talento repartido en siete espacios públicos de toda Barcelona. Espectáculos de danza, circo, teatro de calle y gestual, además de propuestas tecnológicas multidisciplinarias, completarán una oferta lúdica y cultural para todos los barceloneses.

Este año los espectáculos tendrán un afecto especial por Beirut, la ciudad invitada de esta edición ymotores temáticos como África o el compromiso social. En conjunto, el MAC acogerá unas 122 compañías nacionales y 27 internacionales, con un total de 430 funciones, talleres y actividades en el Parque de la Ciutadella, el paseo de Lluís Companys, el Parque de la Trinitat, el Castillo de Montjuïc, la antigua fábrica Estrella Damm, el Palacete Albéniz y la el cauce del Besòs.

Una noche en Beirut

Una de las celebraciones con más expectación es «La Nit de Beirut», en la que artistas libaneses y artistas catalanes participarán para lograr una «confluencia» entre ambas culturas. Destacan Assaad Awad y su «Urban Phoenix», que evoca el «renacer de las cenizas» de las guerras del Líbano; las proyecciones de imágenes bélicas de la ciudad en una pantalla LED, de parte de Anthony Kmeid y Lea Lahoud; el DJ Ziad desde la Glorieta de la Transsexual Sònia; y las actuaciones del actor libanés Yucef Zraiby. «Es muy impresionante oírlos y saber que con el dinero que les pagaremos tendrán oportunidad de reinvertirlos en más arte con este mensaje», aseguró ayer la bailarina y coreógrafa Marta Almirall, directora del MAC.

A pesar de que se espera lluvia para el viernes y sábado, las propuestas prometen emociones fuertes como las celebraciones por el 25 aniversario de Payasos sin fornteras de Tortell Poltrona. También habrá circo de nivel en el Castillo de Montjuïc, con nobres como los rusos Alexey Ishmaev i Pavel Mayer. «Todos los espectáculos que nos veamos a suspender por la lluvia intentaremos reprogramarlos para otros horarios», aseguró Almirall. No hay excusas, feliz Mercè.