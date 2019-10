Hacía una semana que Belén Ortiga estaba en el Festival de Sitges y eso significaba que si se cruzaba con alguien en la calle y susurraba cortésmente “buenos días” ella oiría, “¡¡huye, te van a matar!!”. Le encantaba esta sensación. Le encantaba Sitges. Vivía en una ficción narrada a diez mil kilómetros por hora y no tenías tiempo ni de sentirte miserable porque cobraba una miseria y ya no era tan joven como creía. Belén contó cuántos muertos había visto en la primera semana del festival y le salió 78. Luego intentó pensar cuántos de éstos había gritado “¡pato!” y llegó a la conclusión que no había visto suficientes. La siguiente película en su lista era “Synchronic“, la última maravilla de los norteamericanos Justin Benson y Aaron Moorhead. Protagonizada por el superhéroe Anthony McKie y el “50 sombras de Grey” Jamie Dornan, el filmeque nos presenta a dos paramédicos que se topan con una nueva droga en las calles de Nueva Orleans que está haciendo estragos. También había muchos muertos. Ninguno dijo “¡pato!”, pero esa droga era muy potente, hasta el punto de hacer a los protagonistas dudar de la realidad y comenzar presuntos viajes en el tiempo. “Antes de empezar en el cine estudié medicina. No se me daba muy bien, pero de las asignaturas que hice se me quedó la idea de cómo percibimos el tiempo los seres humanos y que puede ser una construcción totalmente ficticia”, señaló Benson.

A Belén siempre le habían gustado los viajes en el tiempo, se llaman películas, y si tuviese que quedarse en una sería en la saga “Regreso al futuro”, para así ir por el tiempo como quien le da patadas a un balón. Los directores de la película, que ya habían presentado en Sitges maravillas como “Resolution” o “El infinito”, también eran fans de la saga de Robert Zemeckis, pero aquí quserían ir contra la estúpida idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. . Si eso fuese cierto, entonces la vida no tendría sentido porque el primer momento sería el mejor y eso es difícil de justificar, sobre todo si hizo “¡BIG BANG!y ya está, porque para qué seguir entonces. Si lo mejor que podemos ser es una explosión apaga y vámonos, dijo Stephen Hawkings o lo hubiese dicho si en lugar de tener un coeficiente de inteligencia de 198 hubiese tenido un poni de pequeño. “La película nació como una reacción a la excesiva romantización que se hace del pasado en algunas películas. Aquí hacemos todo lo contrario”, afirmó Moorhead. A partir de estos viajes en el tiempo, la película indaga en las vidas de estos dos personajes y su diferente grado de disfunción social, tocando temas como amistad, sacrificio o la familia. “Dornan y McKie no sólo son actores excelentes, sino que son personas encantadoras y simpáticas que han creado una gran química entre ellos”, dijeron los directores. Cuando se acabó la película, Belén regresó a su hotel a descansar un poco. Por el camino, una encantadora viejecita le deseó buenas tardes, pero lo que oyó fue “¡Te voy a comer el hígado, bruja!”. Belén se rió como si estos fueran los mejores días de su vida. Aquella noche fue a ver “Her blue sky”, cinta de animación del japonés Tatsuyuki Nagai y en los títulos de crédito del inicio de la película empezó a gritar “¡¡Tatsuyuki, Tatsuyuki, Tatsuyuki”. Se lo estaba pasando de fábula.