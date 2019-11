Nace la gran escritora millenial : Sally Rooney

Hace dos años nadie sabía quién era Sally Rooney. Dos años después, debería saberlo todo el mundo. La joven escritora irlandesa, nacida en 1991, acaba de publicar en nuestro país «Gente normal», (Random House) y la fiebre se ha desatado. Por fin la generación millenial tiene su escritora de cabecera, dicen. En realidad, es tan buena que parece un cliché difamatorio decir que es una escritora generacional. Que sea joven no significa otra cosa que cuando habla de jóvenes sabe de lo que habla, pero ya está. Su ingenio, su capacidad de observación, su talento manifiesto en describir los momentos de mayor incertidumbre emocional y la capacidad de crear personajes magnéticos la convierten en ESCRITORA en mayúscula.

Los jóvenes, por supuesto, la adoran, puesto que se siente comprendidos. Los adultos la adorarán, si la dan una oportunidad, porque también se sentirán comprendidos. Hay que acabar con la idea de representación directa y disfrutar del desplazamiento emocional con la lectura. Los jóvenes de Rooney representan también a todos los viejos del mundo. «Me interesa preguntarme cómo hoy día, cuando hemos establecido la sumisión monógama en las relaciones convencionales como algo no estructural y castrador, cómo hemos de asumir las relaciones afectivas. Si ya no hay parejas, qué hay, con qué las hemos sustituído», señala Rooney en las diferentes presentaciones que ha hecho de la novela.

¿Pero qué es “Gente normal”? Pues es la historia de amor de dos jóvenes, Marianne y Connell, una especie de Romeo y Julieta 2.0 de la era millenial. Ella es una chica rica, él un chaval cuya madre limpia en la casa de Marianne. No conoce a su padre. Ella conoce a su padre demasiado bien, y ese es el problema. Él es el chico popular, el deportista, que saca buenas notas y cae bien a todo el mundo. Ella es la niña rara que no se relaciona con sus compañeros y cuyo desdén es simple incapacidad social. Juntos empezarán una historia de amor que hará ver cómo la dinámica de su relación los definirá a ellos mucho mejor que ellos a su historia de amor. Un triunfo de cómo la identidad no es algo surgido de un pasado, sino una tensión con los elementos del presente y las personas con las que decides amar.

La escritora ya dejó prueba de su talento para la observación generacional con «Conversaciones entre amigos», una historia más trivial sobre el despertar de dos jóvenes poetas a un mundo al que no han visto nunca en libros ni películas y que por ello reinterpretan o malinterpretan hasta resultados hasta cómicos. La ligeraza de su primera obra se convierte en relevancia y peso emocional, sin olvidar nunca su estilo certero, directo y lleno de toques irónicos. En «Gente normal» no parece que narre una historia de amor, sino que explique un manual de instrucciones del amor en la era digital. «No puedo evitar pensar que no soy una persona muy importante. Ser tratado como alguien que sí lo es me hace sentir muy extraña», comenta Rooney. De eso trata gente normal, de la sensación de que no ser importante, no ser normal y las dinámicas que impiden conseguir liberarse de las expectativas.