«Seguimos viendo la necesidad de incorporar a personas con discapacidad en lugar de a profesionales»

El año pasado se registró en Cataluña el mayor número de contrataciones de personas con discapacidad. Los 15.003 contratos que se firmaron en 2018 permitieron alcanzar una cifra récord en este ámbito, sin embargo, a partir del ánalisis realizado por la Fundación Adecco de los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo, se pone de relieve que aún queda mucho trabajo por hacer en lo que se refiere a la inclusión de este colectivo.

-¿Qué supone para el colectivo de personas con discapacidad y para la sociedad en general el haber alcanzado la cifra récord en contrataciones?

-Implica una mayor participación de las personas con discapacidad en el ambiente y el entorno laboral en general y esto ayuda a que se rompa el estigma asociado a las personas con discapacidad como una persona inactiva y dependiente. Con la integración laboral de este colectivo, las personas con discapacidad pueden sentirse activas y útiles y con esto ganamos todos porque generamos una sociedad más inclusiva, en la que las personas con discapacidad también tienen su rol en el mercado laboral.

-En 2012 arrancó esa tendencia alcista en las contrataciones. ¿A qué responde? ¿Cómo se explica esa tendencia? ¿Cuáles son sus causas?

-Quiero creer que se debe un poco a una cada vez mayor conciencia social de la necesidad de incorporar personas con discapacidad en el mercado laboral. Sí que es verdad que la tendencia alcista coincide con el inicio del fin de la crisis y entiendo que las empresas, en el contexto de incremento de las plantillas que se produjo a partir de entonces, se vieron también con la necesidad de acogerse a medidas, que al final son las que marca la ley, para la incorporación de personas con dicapacidad. Además, las entidades hemos evolucionado en estos últimos años y trabajamos también para generar entornos inclusivos de cara a conseguir que esas contrataciones experimenten un incremento.

-Sin embargo, las cifras ofrecidas por el Servicio de Público de Empleo Estatal no son todo lo positivas que sería deseable. ¿Cuál es el principal problema que se esconde detrás de ese crecimiento de las contrataciones?

-Hay más contrataciones de personas con discapacidad pero a la vez hay menos contrataciones en empresas ordinarias y entornos convencionales respecto a las contrataciones que se han producido en entorno protegido, que son los centros especiales de empleo. De hecho, el 66% de la contrataciones que han habido en Cataluña han sido en centro especial de empleo. Así pues, ha habido un incremento de las contrataciones en entorno protegido pero se ha producido una disminución de las contrataciones en el contexto de la empresa ordinaria.

-¿Qué consecuencias acarrea el hecho de que la mayor parte de las contrataciones de personas pertenecientes a este colectivo haya sido en el ámbito del empleo protegido?

-Nostros pensamos que el centro especial de empleo es una medida necesaria y transitoria para las personas con discapacidad que no pueden acceder en un momento determinado a la empresa ordinaria. Es una iniciativa muy positiva para que, durante un tiempo, las personas con discapacidad puedan trabajar en un entorno laboral, adquiriendo una serie de habilidades y de rutinas, y que ello les sirva de trampolín para poder trabajar al final en un entorno ordinario. Sin embargo, las cifras reflejan que se ha convertido en un fin más que en un medio y al final seguimos asociando a las personas con discapacidad con el entorno protegido y a las personas sin discapacidad con la empresa ordinaria y esto no ayuda a que haya una normalización real de las personas con discapacidad en el entorno laboral. Seguimos viendo la necesidad de incorporar a personas con discapacidad en lugar de incorporar a profesionales.

-¿A qué se debe esta circunstancia? ¿Las empresas se limitan a cumplir la Ley General de Discapacidad sin apostar firmemente por la contratación e integración laboral de las personas con discapacidad?

-Las empresas ordinarias tienen la voluntad de contratar a personas con discapacidad muchas veces vinculada a la Ley General de Discapacidad y a la obligación legal, pero no se puede obviar que hay empresas que se marcan una cuota de incorporación de personas con discapacidad que supera la cuota legal y otras que además tienen la responsabilidad de contratar a estas personas y no la oblicación. Sin embargo, es verdad que las empresas que vinculan la contratación de este colectivo a lo que marca la ley mantienen los estigmas, los cuales no ayudan en absoluto a generar una cultura inclusiva para ver la contratación de personas con discapacidad desde un prisma de diversidad sin etiquetas.

-¿Qué medidas sugieren desde la Fundación Adecco para revertir esta situación?

-Nosotros proponemos trabajar en el ciclo de la inclusión. Esto, por un lado, supone trabajar con las empresas generando políticas de inclusión, potenciando su cultura inclusiva y fomentando una gestión de la diversidad desde todas las áreas para facilitar así que la persona con discapacidad no solo se incorpore al empleo, sino que éste sea además sostenible en el tiempo. Por otro lado, también trabajamos con el individuo porque hay que empoderarlo desde edad muy temprana y desde todos los ámbitos de su vida para dotarle de competencias y habilidades con el fin de que cuando éste llegue a la vida adulta se pueda incorporar al mundo laboral ordinario y mantener, además, el puesto de trabajo de una forma real.