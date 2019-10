Caixabank no ha adoptado medidas disciplinarias por el fraude de la EMT

El director territorial de Caixabank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, ha indicado hoy que la entidad no ha adoptado ningún tipo de medida disciplinaria interna por el supuesto fraude cometido en la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

Desde que se descubrió la estafa de cuatro millones de euros en esta sociedad, el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha responsabilizado a la entidad financiera de no haber cumplido el protocolo establecido con el Ayuntamiento para este tipo de operaciones.

Preguntado por este asunto, Costa, que esta mañana ha presentado el nuevo modelo de oficina «all in one», al ser preguntado por si se había abierto alguna investigación interna o adoptado alguna medida disciplinaria, ha respondido que «por supuesto que no. Es una interacción más con un cliente más», ha indicado y se ha mostrado tajante con el resto de preguntas sobre el asunto. «No tengo opinión. No creo que sea el momento de hablar de eso», han sido algunas de las respuestas.

Por la tarde, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien la semana pasada mostró su apoyo absoluto al edil de Movilidad en todo este asunto, ha acudido a la inauguración oficial de la oficina, situada en la esquina de la calle Barcas con la Plaza del Ayuntamiento.

Hasta el momento, una trabajadora de la EMT ha sido despedida por su presunta implicación en las ocho transferencias de 4.040.000 euros a una cuenta de Bank of China en Hong Kong. Según Grezzi, esta empleada realizó labores de intermediación con los bancos, en concreto con Bankia, que no fructificaron y después con CaixaBank, para realizar las transferencias.

Caixabank ha abierto hoy en Valencia su primera oficina de España «all in one», que pretende convertir este espacio en «un lugar al que las personas quieren ir», porque junto al equipo de gestores financieros encuentran «una experiencia confortable», donde descubren lo último en tecnología, participan en un evento o charla de un personaje de interés o acceden a cajeros con reconocimiento facial para realizar reintegros sin introducir el número PIN.

Este nuevo espacio de 2.200 metros cuadrados cuenta con más de 80 gestores que dan servicio a casi 20.000 clientes de todos los segmentos de negocio de la entidad.