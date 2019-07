El portavoz de Ecomomía del Grupo Parlamentario Popular en les Corts (GPP), Rubén Ibáñez, ha denunciado hoy que el President de la Generalitat, Ximo Puig, desde que es President, ha recortado 6.000 millones de euros en los presupuestos de los valencianos. Este recorte, ha advertido, representa “el mayor recorte realizado en la historia de la Comunitat Valenciana”.

“Todos los datos económicos del Consell están marcados por los recortes, los impagos, los números ficticios y las llamadas de atención por parte de los organismos económicos competentes” ha señalado.

Ibáñez se ha manifestado así tras el segundo “toque de atención” de la AIReF a la Comunitat Valenciana por sus cuentas al advertir esta que es "muy improbable" que la Comunitat cumpla el objetivo de estabilidad del 0,1 por ciento del PIB en 2019 y aprecie un "riesgo alto" de incumplimiento de la regla de gasto, al prever que los gastos puedan crecer por encima del 5 por ciento. “ES decir que junto al incumplimiento del objetivo de déficit también incumplen la regla de gasto mientras siguen aumentando el número de cargos”.

Así, Ibáñez ha recordado que la gestión de Puig se resumen en “más y más gasto político y menos gasto social” una gestión “en número rojos” que es posible gracias al silencio y al apoyo de Podemos y de Compromís, “cómplices de que la Comunitat esté al borde de la quiebra y de la intervención”.

El también vicesecretario regional del PPCV ha explicado que a los 1.325 millones de euros ficticios que el Consell incluye todos los años en el presupuesto de la Generalitat se suman los 250 millones del IVA y los 350 de la Dependencia. “Dinero presupuestado y que ha dejado de ejecutar en los últimos cuatro años”, ha criticado.

Ibáñez ha señalado que el Consell presupuestó 250 millones de la compensación del IVA pero “es el cuento de la lechera” porque de nuevo vuelve a contar con un dinero que no va a llegar ya que el Gobierno central, según el informe de la AIReF, no va a cambiar la normativa y, por lo tanto, no va a enviar la compensación del IVA. Esto supone unos 250 millones menos para la Comunitat en este ejercicio. “Es inadmisible la improvisación y falta de control por parte de este Consell”, ha denunciado.