La Conselleria de Sanidad y con las universidades Católica de Valencia (UCV), Cardenal Herrera-CEU y Europea ha alcanzado un acuerdo para que el alumnado de Ciencias de la Salud de los tres centros haga prácticas en los hospitales públicos. Este pacto es consecuencia del recurso interpuesto por la UCV contra la decisión de la Conselleria de no suscribir convenios con las universidades privadas para estas prácticas.

La decisión afecta a los estudiantes de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Nutrición y Psicología de estas universidades, que podrán hacer esas prácticas en hospitales y centros de salud dependientes de la Conselleria.

El rector de la Universidad Católica, José Manuel Pagán, ha resaltado que que gracias a su recurso, la Conselleria «se ha visto obligada a ofrecer un convenio para las prácticas curriculares. El impulso de UCV ha conseguido abrir la puerta al resto de universidades privadas».

En este sentido, añade que «no obstante nuestra constante siempre fue la conciliación y la negociación, para garantizar los derechos de nuestros alumnos a ser los mejores profesionales, especialmente en un sector donde se requiere la máxima exigencia como es la Salud».

Centros que entran en el acuerdo

Sanidad fijará anualmente las plazas disponibles y se asignarán de forma proporcional para que no coincida alumnado de diferentes universidades en un mismo servicio.

Por este acuerdo, las universidades citadas satisfarán una compensación económica a la Conselleria por la utilización de los recursos públicos para la docencia práctica. La compensación consistirá en el importe equivalente al establecido para las tasas de primera matrícula de los estudios de grado con experimentalidad 5, es decir: 21,16 euros por crédito. Ello revertirá directamente en los departamentos y servicios que acojan al alumnado para mejorar la calidad de las prácticas, adquirir material para investigación y mejorar la formación de los profesionales docentes.

En el caso de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, afecta a los alumnos de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Nutrición Humana y Dietética. Para la Católica, los de Medicina y Enfermería, y para Europea, los de Enfermería, Fisioterapia y Psicología.

Los centros que recibirán alumnado serán: Vinaròs, Sagunto, Arnau de Vilanova-Llíria, Doctor Moliner, Requena, Pare Jofré, La Ribera, Gandia (sólo Medicina) y Xàtiva-Ontinyent (sólo Medicina).

El acuerdo especifica que estas prácticas no supondrán mérito para el acceso a la función pública, no serán computadas a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos y no contemplará, por parte de la Conselleria, ningún tipo de bolsa o ayudas al alumnado.

El acuerdo rige para los cursos 2019-2020 y 2020-2021.