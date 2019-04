Agresiones a profesores: "He pagado a cuatro tipos para que te violen"

La niña estaba en clase muy triste y apagada. Unas marcas en la cara alertaron a la profesora de que podía estar siendo víctima de maltrato. Lo acabó confesando. Así que Rocío, que en ese momento formaba parte del equipo directivo, y la profesora de la niña, que cursaba 6º de Primaria (13 años), decidieron seguir el protocolo que marca la Comunidad de Madrid y pusieron sobre aviso a la Policía. La niña estaba siendo evaluada en la comisaría y llegó la hora de salida de clase. Los padres, españoles y aparentemente con una vida normalizada, acudieron y se extrañaron al ver que su hija no salía del centro a la hora habitual. «Cuando les informé de lo que había ocurrido, los padres empezaron a insultarme. “Te voy a destrozar la cara, ten mucho cuidado al cruzar la calle, porque te puede pillar un coche...”», me dijeron. Después llegaron agentes de la Policía Local y Nacional y más familiares de la menor alarmados por la situación. Éstos también trataron de intimidar a la profesora. «Te mucho cuidado porque he pagado a cuatro tipos para que te violen», dijeron incluso en presencia de los agentes policiales. Rocío denunció a los padres. A los dos días se celebró juicio rápido. La madre salió absuelta porque no se había consumado la agresión y no se había mostrado ningún arma. Siguió con su vida hasta que un padre del colegio acudió a su despacho y le advirtió de que las amenazas de la familia de la alumna maltratada iban en serio. «Rocío, saben dónde vives, los hijos que tienes, la matrícula de tu coche... Empecé a preocuparme. Me di de baja y hace un año que no he vuelto por el colegio ni por el barrio».

El caso de Rocío es uno de tantos que el sindicato CSIF recibe de profesores por situaciones de violencia, insultos, amenazas o problemas de disciplina en el aula. Sólo en Madrid contabiliza una consulta diaria por esta causa y dos de media a nivel nacional. Lo curioso es que la mayoría de ellas, el 64%, son mujeres. Y no sólo ocurre porque haya una mayoría de mujeres en el sector que se dedican a la enseñanza, sino «por su mayor vulnerabilidad ante este tipo de conductas», explica CSIF

El sindicato estima que, en toda España, el 31 por ciento de los casos se dan en Educación Infantil y Primaria, un dato que considera preocupante las edades tempranas a las que se producen estas situaciones; las cifras crecen en Educación Secundaria hasta llegar al 57% y el 12% suceden en la etapa universitaria.

Es por esto por lo que ha lanzado una campaña con el lema: «Si sufres violencia, acoso escolar, en redes sociales o problemas en el aula, nos ocupamos de tí. CSIF-Ayuda Profes».

En términos generales, el servicio CSIF Ayuda Profes, que presta ayuda especializada a docentes que se ven envueltos en estas situaciones, ha detectado que el 28% de las quejas son por agresiones a profesores por parte del alumnado; en un 11% los agresores son los familiares de los alumnos, el 25% se deben a problemas graves de indisciplina y el 10% a casos de bullying.

«Estas situaciones de violencia hacia el profesor ocurren en todos los estratos. El profesor ha perdido la autoridad y la dignidad. Nos la están arrebatando», dice Rocío, que ahora atiende un gabinete psicológico para docentes en CSIF.