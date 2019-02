Ayuso compara la petición de pena de Cifuentes con la de la asesina de Gabriel

La candidata a la Comunidad de Madrid por el PP, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la que dijo que “está habiendo un linchamiento injustificado. “No entiendo que pidan para ella los mismos años que para la asesina del niño Gabriel”. Ayuso ha hecho estas declaraciones en la conferencia que ha pronunciado en el Club Siglo XXI: “homenaje a la Transición”, después de ser presentada por el ex presidente socialista Joaquín Leguina quien, puso en valor la labor del PP. “Tras los años del Gobierno del PP, no se puede decir que la Comunidad esté peor”. Y puso como ejemplo de buen hacer las obras de ampliación del metro con Ruiz Gallardón.

Ayuso ha prometido que, si llega a la presidencia de la Comunidad, promoverá medidas que faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes de tal manera que la oferta “sea mucho mayor y haya rebajas fiscales para que todos los madrileños que tienen una vivienda se animen a ponerla en alquiler”. También ha anunciado, en el ámbito digital, que “llevaré conexión (a internet) de la mejor calidad posible a todos los rincones de la Comunidad”.

La candidata del PP a la Comunidad también salió en defensa de su número dos, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, que muchos consideran un “perfil duro” dentro del partido. “He elegido al alcalde que gobierna el municipio más grande del PP, ha acabado con la mitad de la deuda y ha conseguido rescatar a 7.000 personas del paro: sabe crear empleo y reducir deuda. No tenemos por qué pensar exactamente igual en todo. Esa es la grandeza de PP, pero me parece llamativo que muchos piensen que el numero dos pueda corregir al uno, cuando, a lo mejor, puede que sea al contrario”, subrayó.

Ayuso aseguró que, en un escenario postelectoral, “contemplo dialogar con todos los partidos que tengan claro que la unidad de España es inquebrantable”. En este ámbito, defendió que las Comunidades Autónomas “no pueden entrar en rivalidad con el Estado ni encararse con él”. Abogó por un diseño curricular único en toda España en la educación y calificó el nacionalismo “como un cáncer que debería estar en el baúl de la historia por el mucho daño que ha hecho a la humanidad”.

Igualmente, avanzó que se plantea la recuperación del Consejo Consultivo, en el que se aprovecharía "una experiencia y unos conocimientos" de políticos que han dedicado "sus mejores años" a esa actividad. Precisamente el ex presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, era uno de los miembros más activos del Consejo Consultivo junto al también ex presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón. El último en incorporarse a este órgano, que otorgaba puestos de consejero vitalicio a los ex líderes del Ejecutivo madrileño, fue Ignacio González, aunque lo hizo por unos pocos meses antes de su supresión.