Carmena expulsa a Podemos de su plataforma

Con un vídeo grabado en su cocina, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presentó ayer Más Madrid, la nueva plataforma que tomará el relevo de Ahora Madrid para concurrir a las elecciones municipales de 2015. Apelando a su responsabilidad de que un proyecto «no sólo hay que diseñarlo y comenzarlo, sino también terminarlo», Carmena explicó que la plataforma se basa en la participación que no es otra cosa que «hacer real la democracia más profunda», si bien matizó que «esto es así porque en Madrid hemos apostado por la creatividad».

El vídeo se retransmitió por las redes sociales al tiempo que se activaba la página web de la plataforma y se celebraba un acto a puerta cerrada en el que participaron asociaciones vecinales algunos de los concejales del actual equipo de Gobierno de Carmena, como el de Participación, Nacho Murgui, entre otros. En la web se difundió un manifiesto en el que la «creatividad» de la que hablaba la regidora en su vídeo se detallaba en condiciones nada sutiles sobre cómo se puede participar en dicha plataforma.

Así, se especifica que Más Madrid «quiere mantener el espíritu democrático y ciudadano del 15M y del movimiento vecinal y sumarle la experiencia que hemos adquirido en estos años de gestión», por lo que se pretende contar con más participación de vecinos como plataforma ciudadana pero en «igualdad de condiciones. «Estamos abiertos a organizaciones y partidos políticos que se identifiquen con estos planteamientos, a los que animamos a participar, no mediante un reparto de cuotas, sino aportando su experiencia y organización», detalla. La plataforma se financiará con microcréditos y pide voluntarios para colaborar en su desarrollo.

Asimismo, ni Carmena ni el manifiesto mencionaron la elaboración de las listas o las «participatarias» que propuso el pasado septiembre la propia regidora. Tan sólo se habla de que se van a poner en marcha «procesos deliberativos y participativos» para enriquecer la experiencia de gobierno municipal «con el talento de gente que se incorpore a un proyecto que es de toda la ciudadanía de Madrid». Queda pues fuera de toda consideración la incorporación de partidos políticos como Podemos, Izquierda Unida o Equo en listas «cremallera» como se hizo con Ahora Madrid.

Actualmente, seis concejales del equipo de Carmena en el consistorio se encuentran suspendidos de militancia en Podemos al negarse a presentarse a las primarias por no estar de acuerdo en el orden de la lista en la que se les había colocado. Sin embargo, hasta que no se haga efectiva su presentación como candidatos en otra lista no serán expulsados definitivamente por lo que queda abierta la negociación con el secretario general de Podemos Madrid Ciudad, el ex Jemad Julio Rodríguez, para tratar de «salvar los muebles» de Podemos y contar con estos concejales como su «no cuota» en la lista que elabore la alcaldesa.

Al respecto, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida acusó a Carmena de «chulear» a los madrileños planteando un «plebiscito caudillista» y de «retorcer las reglas de la democracia» al rechazar seguir en la oposición en caso de que pierda las elecciones.