Más Madrid pone el ojo en la "bueyada" de Pinto

El Grupo municipal de Más Madrid Pinto ha pedido al equipo de Gobierno (PP y Pinto Avanza), mediante escrito al alcalde, Salomón Aguado, la "suspensión cautelar" de la bueyada familiar de las fiestas patronales al considerar que puede "vulnerar el Reglamento taurino aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el mes de julio".

MM ha tramitado la petición ante el Gobierno como máximo responsable "de las autorizaciones administrativas y del plan de seguridad para este acto", que se celebrará el 13 de agosto, un evento con caldereta organizada por el Club Taurino Villa de Pinto.

En este punto, argumenta la formación que el artículo 26.1 del Decreto 42/2025, de 9 de julio, que aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares y determinadas actividades formativas taurinas con presencia del público, al tratarse de un espectáculo público, establece con claridad que "la edad mínima de dieciséis años para participar en los espectáculos taurinos populares".

En este sentido, la formación pinteña considera que la bueyada "podría ser ilegal si se permite la participación de menores de 16 años o se permite el maltrato animal".

Del mismo modo, el art. 5.2 establece que "queda prohibido en los espectáculos taurinos populares y actividades formativas taurinas con presencia de público herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier modo violento o cruel a las reses".

"Bueyada infantil"

Tras publicar en el programa de fiestas la bueyada infantil, en la Revista Municipal, el Ayuntamiento de Pinto ha modificado recientemente la terminología en algunas publicaciones oficiales, sustituyendo "bueyada infantil" por "bueyada familiar", pero en realidad, según la formación pinteña, "sigue orientada a la participación de menores de 16 años, aunque estén acompañados de sus familiares, con lo que se seguiría vulnerando la normativa".

Este año en Pinto y en virtud del acuerdo de presupuestos entre Partido Popular, Pinto Avanza y Vox, el presupuesto para los toros aumentó hasta 95.000 euros.

La bueyada se enmarca en los festejos taurinos de este año, que contarán con dos encierros y un festival taurino en el que estarán Javier Cortés y Francisco José Espada, y los novilleros Alejandro Núñez y Candela 'La Piyaya'.

El Ayuntamiento ha defendido la recuperación de los festejos taurinos en Pinto por su tirón popular, y han recordado que todos los eventos contarán con medidas de seguridad como la prohibición de participación a menores de 16 años en los encierros.

Fomentar las peñas

Así, fuentes municipales han asegurado que se ha programado una fiestas "para toda la familia". "Como el año pasado se celebrará una bueyada infantil que organiza el Club Taurino Villa de Pinto", han señalado.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Pinto "siempre va a estar al lado de las asociaciones de la ciudad, como en este caso el Club Taurino, que durante ocho años fueron ninguneadas por gobiernos de izquierda".

"La prueba de esa participación es que este año hay treinta peñas y más de 1.300 peñistas", han zanjado las mismas fuentes.