«Cohousing»: un mini pueblo en Usera

El principal problema que puede surgir con esta nueva iniciativa es que todo, todo, se decide de forma grupal. No se da ningún paso si no hay consenso. Esa necesidad de consensuar cada uno de los aspectos del proyecto es lo que les llevó a perder tres solares antes de dar con este. «Es cierto que siempre se dan diferencias de criterio, pero todas las familias comparten los valores de respeto y siempre se llega a un acuerdo», describe el diseñador de este nuevo edificio que no emitirá nada de dióxido de carbono. «El edificio está basado en la protección de la salud de las personas, por lo que todo está muy medido. Desde los químicos, a cualquier tipo de emisión».

Luis González va a ser uno de los vecinos de Entrepatios-Las Carolinas y explica por qué le interesaba este modelo de vivienda: «Siempre he tenido claro que no necesito una vivienda en propiedad y buscaba una casa que contara con muchos espacios comunes. No quería tener un vecino al que sólo saludara al entrar y salir del ascensor». A eso se suma que, como la mayoría de familias, «tanto yo como mi pareja estamos muy concienciados con un modelo de construcción ecológica». Luis tiene dos hijos, de 3 y 6 años, y «quería que ellos pudieran experimentar la riqueza de vivir con gente de su edad, que creen vínculos que les pueden durar toda la vida». Este madrileño tiene claro que la capital es una ciudad muy hostil para crear esta idea de pueblo. «Lo que vamos a conseguir es que si un día a mí me surge un problema en el trabajo y no puedo ocuparme de mis hijos, sé que le puedo pedir a cualquiera de mis vecinos que se ocupe de ellos».

El coste de construir este edificio es más barato, al ser de madera principalmente. Sin embargo, «es cierto que la inversión inicial puede ser algo más cara, de en torno a un 5% más, pero es una cuantía que, a la larga, compensamos e, incluso sale más barato», explica el arquitecto. También, al ser las propias familias las que se autopromocionan, se ahorran los gastos de cualquier otra promoción. «En realidad nuestro proyecto está pensado en nuestros hijos, en recuperar conceptos olvidados que la arquitectura actual de las ciudades no permite».