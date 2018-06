Coles abiertos 15 días más para que los padres «concilien»

No es difícil saber cuál es la principal queja de los padres cuando se acerca julio y las «temidas» vacaciones escolares. No es sólo organizar los meses de julio y agosto, sino que siempre hay quince días entre junio y septiembre entre que finalizan y se inician las clases que pueden ser un verdadero quebradero de cabeza para los padres. Así, este año, por ejemplo, el 22 de este mes los niños se despiden de las aulas hasta el 7 u 8 de septiembre que regresan.

Por todo ello, Ciudadanos ha recogido esta reclamación por parte de los padres para convertirla en Proposición No de Ley (PNL) y se debatirá en la Asamblea este jueves. «Somos un partido que lo que buscamos es ser útiles. Por las experiencias personales propias, de muchos diputados y de diversas asociaciones de padres sabemos que existe un verdadero problema de conciliación durante esas semanas en las que los progenitores que no tienen jornada reducida no saben qué hacer con los niños», afirma a LA RAZÓN Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea.

Según recoge el documento, al que ha accedido este diario, «la Comunidad se enfrenta, al igual que el resto de España, a un serio problema demográfico que encuentra en la caída de la natalidad el principal origen de un envejecimiento de la población que amenaza con acabar con la sostenibilidad del futuro», recoge la exposición de motivos. Lo cierto es que, según los últimos datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Madrid registró una tasa de natalidad muy baja, es más, es la peor de la última década. En 2016 nacieron en la Comunidad 9,7 niños por cada mil habitantes, sólo diez años antes la cifra rozaba los 12. Ciudadanos apunta a que uno de los motivos de este desplome es «la ausencia de políticas que faciliten la conciliación familiar, junto a la crisis económica, se presentan como los principales lastres que impiden a la sociedad revertir dicha tendencia».

A todo esto se suma que, según el barómetro del CIS de junio de este año, el 52 por ciento de los españoles considera el trabajo como el primero de los factores vitales para alcanzar la felicidad. Eso sí, el porcentaje supera el 76% si se cuestiona sobre la importancia de tener hijos. Es por todo esto, que la conciliación se presenta como una de las principales batallas de los padres y a la que se han sumado algunos partidos políticos. «Creemos que no puede haber mucha objeción por parte del resto de partidos, ya que es una demanda ciudadana», añade Aguado.

La propuesta lo que busca no es ampliar el número de horas de clase que reciben los niños, sino que los centros permanezcan abiertos hasta el 1 de julio y que en septiembre se reabran antes de que se inicien las clases. «Durante ese tiempo se pondrían en marcha de campamentos, talleres o actividades en los centros educativos de la Comunidad, con un horario similar al horario lectivo habitual, favoreciendo así la conciliación de la vida laboral y familiar», reza la propuesta.

E insisten en que sea la Comunidad la que «destine los recursos necesarios para su puesta en funcionamiento con la mayor brevedad posible». Por lo que, «no hemos calculado cuál sería el coste total porque dependerá del enfoque final que se le dé a la medida, de qué medios son necesarios implantar», añade Aguado. Se le ocurren varias opciones para sufragar esta apuesta, como «ampliar la remuneración de las personas que trabajen esas horas extra o tirar de la bolsa de profesores interinos». Lo que, por el momento, descartan es que esos días de más se conviertan en una extensión del calendario laboral. «Ampliar de las horas lectivas requiere de un consenso que, por ahora, es difícil de conseguir», afirma.

La idea de la formación naranja es que la medida se amplíe tanto a los alumnos de Primaria como a los que cursan Secundaria, «aunque todo es hablarlo», enfatiza el portavoz.

Aunque, como dice Aguado, «creemos que es una medida que soluciona la papeleta a los padres», las asociaciones de padres no perciben con tan buenos ojos la propuesta.

«No nos parece más que un parche para no solucionar un problema real. Lo que debemos analizar es el calendario escolar en su conjunto y ampliar el horario lectivo si es necesario», afirma Camilo Jene, vocal en Madrid de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa).

Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) comparten, en parte, la opinión de Ceapa: «Nos parece una medida muy bonita, pero, ¿qué dotación presupuestaria tiene?, ¿de dónde van a sacar el dinero para poder ampliar esos quince días?», pregunta Pedro Caballero, presidente de la asociación. La propuesta de Ciudadanos les recuerda a la «que se implantó en Cantabria de la jornada continua y que no creemos que haya ayudado mucho a la conciliación», añade. Y apunta al problema que, según él, está detrás de la conciliación: «No es que tengamos que convertir los colegios en guarderías, sino que son las empresas las que deben comprometerse, las que deben implantar medidas que favorezcan pasar tiempo con los hijos. Debería crearse una mesa de negociación con los empresarios y que sea impepinable que se comprometan. Tal vez, ofreciéndoles algún tipo de desgravación en los gastos de la seguridad social», sugiere. Y Caballero insiste: «Diez días más con los colegios abiertos no es la panacea».

No obstante, con esta iniciativa, Ciudadanos busca cumplir el punto número 133 de su programa electoral y unirse a otras propuestas de apoyo a la familia como el ahorro de 1.000 euros de gasto de guardería a padre con hijos de 0 a 3 años.