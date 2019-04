Comerse la Semana Santa con cuchillo y tenedor

Se acercan unos días de vacaciones. Si es de los que no pretende abandonar la capital, ya sabe, aproveche para reservar en sus restaurantes preferidos. Manu Urbano no coge carretera y manta para abrir La Malaje incluso las jornadas festivas. Una apetitosa opción para cerrar su cocina, mirar de reojo el sofá y disfrutar de una sobremesa como Dios manda. El cocinero le quitará la morriña por no haber viajado al sur con sus recetas de raíces andaluzas: la pavía de bacalao, el guiso de garbanzos con ventresca de bacalao y cáscara de naranja y la torrija abizcochada le esperan. Lo mismo que el potaje de vigilia en Los Galayos. Sí, no es mala idea patearse los alrededores de la Plaza Mayor para después caer en este establecimiento en el que merece la pena probar la brandada de bacalao con sus tostas. Para terminar, la torrija de pistacho mojada en leche y helado de coco.

Gran Clavel, en el 11 de la Gran Vía también se prepara para recibir a quienes deseen probar el potaje y la torrija de cuaresma. El cocinero de Tatel emplea un pan especial, esponjoso y similar al brioche, elaborado por John Torres. Nos cuenta que la humedece en ponche para hacerla aún más apetecible y llega a la mesa junto a un helado de canela. En cuanto al potaje de vigilia, David Rodríguez García escoge los garbanzos Pedrosillanos, que cuece en un caldo de pescado para potenciar su sabor. Por otra parte, el lingote de bacalao lo confita a baja temperatura mientras que la receta la culmina con un crujiente de espinacas. Cuidado, porque es imprescindible asistir al concierto de música góspel.

Recuerden, también es tiempo de erizos y César Martín los borda en Lakasa. Los hace sobre puerro pochado y bearnesa gratinado. Xune Andrade es el responsable de la nueva propuesta de Antoinette, una brasserie en la que saborear la alta cocina francesa a precios asequibles. El foie gras a la sal, el carré de cordero en costra de hierbas, las alcachofas con foie y el lenguado «meunière» con romanescu son platos para no perderse.

De los creadores de Barbara Ann, en Bule Bule es posible comer bien y saborear una larga noche, ya que la carta ha sido diseñada por Pepe Roch con la colaboración de Andy Boman y Fernando Alcalá, cocinero de Kava (Marbella) y responsable de la mejor tarta de queso de España. Nos referimos a disfrutar del dinner show. En el caso de que opte por un picoteo, en la parte de arriba son ricas las gyozas de gambas al estilo Tom Yam con siitakes, el bibimbap coreano, la causa limeña con anguila ahumada y las vieiras braseadas con bergamota.

Del Café Comercial, recomendamos el brunch (28 euros. 18, los niños), porque nos entusiasman los huevos benedictine con pastrami y parmesano de Pepe tanto como la burrata con tomate ibérico, rúcula y pesto de albahaca fresca y el carpaccio de frutas con frambuesa, granada y hierbabuena. Asimismo, la nueva carta de BiBO cuenta al mediodía con platos más tradicionales. Muchos son reintrepretaciones del recetario andaluz y los mismos que disfrutaba Dani García de niño. Así, destacan la cazuela malagueña de fideos con mejillones y pescado de roca y el rabo de toro guisado a la cordobesa con patatas fritas.

Dónde: Café Comercial. Glorieta de Bilbao, 7. Madrid.

Plato estrella: Los huevos benedictine con pastrami y parmesano.

Precio medio: el brunch, 28 euros.

Tfno.: 910 88 25 25.