Cuenta atrás para las últimas tiendas del Metro

El olor a café que despierta por las mañanas a los viajeros del Metro en Aluche viene de la cafetería de Gloria. Aquel foulard que triunfó en el cumpleaños de una compañera se lo vendió Soledad en Plaza de Castilla. Y, como cada día, las palmeras de chocolate de Marcelo, el de El Pipón, se agotan siempre a la salida de los escolares que vuelven al barrio en el suburbano. Son comercios que, bajo tierra, llevan acompañando los últimos treinta años a los usuarios de Metro de Madrid y cuya historia amenaza con terminarse este 31 de diciembre o, como mucho, el año que viene.

«Los últimos del metro», que forman la Asociación de Autónomos y Comerciantes del Metro de Madrid han comenzado una campaña para evitar la desaparición de estas tiendas que llegaron a ser un centenar pero de las que ahora apenas queda una decena, dispersas entre las estaciones de Aluche, Plaza de Castilla, Sol y Legazpi, sin contar las que están a la espera de ser reubicadas en otros locales. Un «exterminio», denuncian, que se ha visto agravado los últimos años por las obras acometidas por Metro para adecuar los establecimientos comerciales a la normativa actual de Protección Civil.

Según explica Francisco Ferrera, de la unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) y antes al frente de los comercios del suburbano, desde que firmaron el convenio con Metro para regular su situación en 2007, han sufrido una campaña de acoso por parte de la empresa pública regional para liquidar a todos los locales de todas las maneras posibles. «Se hicieron unas obras para mejorar la seguridad de los locales y, en 2016, se implantó la nueva normativa que obligó a rehacer muchas de ellas y que ha sido la que ha condenado a la mayor parte de comercios», señala, puesto que, desde entonces, se han ido cerrando establecimientos por obras que, en algunos casos, han durado varios años.

«Me ofrecieron una reubicación a un local de 15 metros donde no me cabían las máquinas, cuando tenía uno de 60, así que no tuve más remedio que ir a la indemnización para poder pagar a mis empleados», explica Nani Arriaza, que ha tenido que despedirse de su tienda de fotografía en Atocha Renfe y de otra en Pacífico.