EMT: una app avisa al conductor de si hay viajeros en la parada

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid tiene lista una nueva funcionalidad en su aplicación oficial para que las personas con dificultades visuales puedan avisar de su intención de subir al autobús mientras están esperando en una parada. EMT inició un periodo de prueba piloto de esta funcionalidad en varias líneas de autobuses urbanos durante el mes de noviembre de 2018 tras la petición realizada por la asociación de Miopía Magna con Retinopatías (AMIRES) y con el apoyo de CERMI Comunidad de Madrid.

En ocasiones, los viajeros con problemas visuales tienen dificultades para identificar el autobús que llega, especialmente cuando se hallan solos en una parada y no pueden recurrir a otros usuarios. Ocurre que no ven adecuadamente el número de línea, no realizan señal alguna al conductor y el autobús pasa de largo. Para ofrecerles autonomía, EMT ha agregado una nueva funcionalidad en su App oficial que permite a estos usuarios, previamente registrados, pulsar el botón que avisa directamente al conductor de la línea que desean tomar antes de que este llegue a la parada donde se encuentren.

El aviso, que el conductor recibe a través de su consola, se activa automáticamente en cuanto se pulsa el botón de “SOLICITAR PARADA” en la aplicación del móvil, siempre y cuando el viajero se halle dentro del entorno de la parada solicitada. El conductor, aunque la persona solicitante no realice ninguna señal con la mano, sabrá que hay un viajero que desea subir al autobús en la siguiente parada.

Las pruebas piloto con un grupo de personas con discapacidad visual se llevaron a cabo en las líneas 16, 26 y 51.