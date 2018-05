Ángel Garrido, elegido presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Cs

Ángel Garrido se ha convertido en el sexto presidente de la Comunidad de Madrid, gracias a los votos de Ciudadanos. Se cumple así el guión de la segunda sesión de investidura, que ha vuelto a convertirse en un cruce de reproches. Durante suu intervención, Garrido ha apostado por hablar algo más "del presente y menos del pasado. Agradezco a Cs el apoyo de hoy pero en ningún caso habrá interinidad. No vamos a parar de trabajar”. "Cuando hay un trabajo por hacer, no hay interinidad que valga. Porque una Administración que gestiona más de 19.000 millones de euros no puede permitirse el lujo de quedarse parada durante un año. Ni durante nueve meses. Ni durante uno", ha indicado Garrido. El candidato a la presidencia indicó que “la gestión ha sido muy buena y cumplimos nuestros compromisos. Parece que querrían paralizar la Administración un año para dedicarse a preparar las elecciones y evitar que, con nuestra gestión, revalidemos la confianza de los madrileños”.

Garrido se refirió a Ciudadanos para que sigan cumpliendo su responsabilidad común "que no podemos ni queremos rehuir: evitar que la Comunidad caiga en manos de opciones radicales que, como se ha visto en el ayuntamiento, lastran la economía y el empleo, empeorar la calidad de vida”. En este sentido, se distanció de Podemos en una respuesta a su portavoz Lorena Ruiz-Huerta:: “Tenemos modelos políticos muy distintos. Mucho. Usted cree en la intervención y yo en la libertad; usted en el adoctrinamiento, y yo en la tolerancia; usted en la agitación y la propaganda, y yo en la transparencia". “Nada menos que el 20% de la bancada municipal de Podemos está imputada y sentándose en ella tranquilamente, Pleno tras Pleno. Mire usted a esta otra bancada porque no verá a nadie en esa situación en el Partido Popular", añadió.

Garrido se refirió a la compra de Pablo Iglesias e Irene Montero de un chalet de 600.000 euros en Galapagar: "Ustedes venían poniendo los límites de lo qué es riqueza. Y lo hacía su líder hablando de vivienda. A partir de ahora, la clase media será los que tengan un chalet con piscina en una parcela de dos mil metros cuadrados".

El sucesor de Cristina Cifuentes recordó que “hemos puesto en marcha una serie de medidas para prevenir y evitar la corrupción, que nos han convertido en la segunda región más transparente de España. No puede usted negar que ha habido una actitud decidida y firme en esta materia".