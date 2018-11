Garrido advierte que llevará ante la Fiscalía a los alcaldes que se opongan a los Menas

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, advirtió a alcaldes de todas las formaciones políticas, incluidos los del PP, que si vuelven a "señalar y marcar" a menores extranjeros no acompañados (Menas) procederá a elevar un escrito a la Fiscalía de Menores poniéndolo en su conocimiento.



Así respondió el presidente madrileño hoy en unas declaraciones ante la negativa de varios ayuntamientos madrileños, entre ellos Pozuelo de Alarcón, Somosierra o Tres Cantos, a acoger a estos menores en sus localidades, como ya contó LA RAZÓN.

Garrido criticó a estos consistorios y pidió "un poquito más de solidaridad por parte de todos, menos palabras y más hacer", resaltando contundentemente sobre los Menas que "son niños que están solos. Ya está bien vamos a ser todos un poquito más conscientes de lo que tenemos entre manos".



El presidente del Gobierno regional indicó también que, a partir de ahora, no dará ningún dato sobre dónde se llevarán a estos menores, ya que a diferencia de lo que ha sucedido con estas localidades han ido a otras que no se han conocido y en las que "no ha habido ni un solo problema ni incidente".



Además de la oposición de los ayuntamientos, también mostró resistencia contra los Menas un centro escolar donde, en principio, irían destinados los niños. Este instituto es el IES San Fernando, situado en la carretera de Colmenar, donde los padres “se levantaron en armas” después del anuncio de la Comunidad de instalar a los inmigrantes menores de edad en el complejo educativo.

En un escrito registrado el 26 de noviembre, los padres expusieron que la decisión de trasladar a los Menas, atentaba contra “los derechos” de sus hijos e instaron a la Fiscalía a promover la paralización del traslado de los menores del saturado centro de Hortaleza.

Los padres consideraron que el compartir zonas comunes del centro, “generaría una situación complicada de gestionar” por parte de la dirección debido a la convivencia diaria entre el alumnado menor de edad y los menores extranjeros. El problema, según resaltaron, radica en que los Menas precisan de una supervisión que el Instituto “no podrá atender” .

Y es que, los padres apuntaron a que situaciones como las denunciadas por los educadores de Hortaleza, tales como robos, agresiones físicas, amotinamientos, presencia policial o drogas se podrían reproducir, afectando al resto de alumnos. Por dicho motivo, explicaron que la situación podría suponer un “peligro grave” para sus hijos, también menores de edad, los cuales tienen “el mismo derecho de protección” que los menores extranjeros.