Garrido espera que Casado nombre candidato en septiembre

«¿A mí me gusta ser presidente? Sí. ¿Me hace ilusión? Sí. ¿Tengo proyecto? Sí. Pero, la decisión es de la Dirección Nacional y compete al presidente que es el que tiene que decidir en última instancia». El jefe del Ejecutivo madrileño Ángel Garrido muestra su disposición a ser candidato para los comicios de 2019. Apenas quedan unos meses y el reloj parece correr más rápido. Es más, avanza otro dato: el presidente nacional del PP, Pablo Casado, tiene interés en despejar «lo antes posible, a lo largo de septiembre o de octubre», según recoge Efe, la incógnita de quién encabezará la lista popular para las autonómicas. No obstante, fuentes de Génova aseguraban ayer a LA RAZÓN que aún no se había decidido fecha alguna.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad Garrido habló de su proximidad con el líder nacional, con quien dijo habla «muy frecuentemente».

Hoy se cumplen cien días desde su llegada a la Presidencia tras la renuncia de Cristina Cifuentes. «Días de estabilidad –remarcó– tras una situación complicada de cambio de Gobierno» y con la vista puesta en el debate sobre el Estado de la Región, que se celebrará los próximos 13 y 14 de septiembre y que, auguró, será «especial», ya que además avanzará algunos proyectos de futuro.

Pero Garrido no sólo habló ayer de los buenos datos de la Comunidad de los cuales sostuvo que son elocuentes –Madrid está a la cabeza en crecimiento, creación de empleo e inversión extranjera– sino que quiso compararlos con Cataluña «donde ocurre todo lo contrario: una mala gestión política lleva al desastre». Además afeó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –con quien mantuvo una conversación antes del verano– que no se haya reunido con él, pero sí se haya apresurado a hacerlo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para «oír hablar de independentismo».

Según subrayó, hay temas «muy importantes para hablar que no deberían demorarse mucho», algunos de carácter general que afectan a todas las comunidades, como el modelo de financiación, y otros que afectan singularmente a Madrid, como la variante de la A1. «Para oír hablar de independentismo seguramente no hacía falta recibir al presidente de la Generalitat», concluyó.

Ya por la tarde, el presidente de la Comunidad se reunió con representantes de la oposición venezolana, con el objetivo de conocer su situación. Les mostró el apoyo del Gobierno regional, a la vez que condenó «el régimen autoritario de Nicolás Maduro».