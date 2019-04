Lío por la instalación de una pista de hockey «que no cabe»

El hockey crea controversia en Chamberí, pero no por la rivalidad entre equipos, sino por la instalación de una pista para la práctica de este deporte en una de las plazas del barrio.

Concretamente, se construirá en la plaza del Teniente de Alcalde Pérez Pillado, espacio que es utilizado actualmente por los vecinos, en su mayoría de edad avanzada, y por usuarios de un centro de diálisis, que apoyan una reforma, pero en otro sentido, con más espacios verdes y zonas de sombra. Así, a través de Change.org, están recogiendo cerca de un millar de firmas para paralizar el proyecto.

Este movimiento vecinal surge por la decisión unilateral de la concejala presidenta de Chamberí, Esther Gómez Morante, de seguir adelante con la pista, como concluyó en la Junta del 14 de enero. Justificaba esta decisión alegando que: «este distrito, lamentablemente, es un distrito que no tiene muchos espacios para realizar deporte». Pero, como afirmó a LA RAZÓN, Isabel Laclaustra, vocal vecina del Grupo Popular, aparte de que ya en un pleno anterior los grupos de PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor de buscar otra ubicación para la pista, lo que fue aprobado, la afirmación de Gómez Morante no se sostiene, ya que existe a escasos 400 metros una instalación deportiva completa, la de los depósitos del Canal, –de dónde se retiró el espacio dedicado a la práctica de golf– e incluso se está llevando a cabo la reforma del antiguo Estadio Vallehermoso. Laclaustra incide en que esta decisión se toma en contra de los vecinos, que presentaron 975 firmas, a favor de la pista para la práctica de este deporte, pero en otro espacio del barrio.

Y es que cerca de 200 niños del distrito están federados en ese deporte. La iniciativa partió de las Ampas de tres colegios de la zona en los que se promociona el hockey, que en 2017, presentaron en el portal web de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento la propuesta de hacer una pista en el barrio para evitar que los jóvenes jugadores se tengan que desplazar hasta El Pardo o San Sebastián de los Reyes. El proyecto fue aprobado con los 327 votos que recibió en la mencionada web, y el grupo Ahora Madrid, que gobierna Chamberí, lo puso en marcha. En la primera convocatoria, en octubre de 2018, el concurso quedó desierto, y tras una nueva convocatoria en enero de este año, se adjudicará por un importe de más de 160.000 €.

Pero la polémica no termina con el lugar elegido, sino que además, continúa con la propia pista, porque no hay espacio suficiente para construir una cancha reglamentaria, por lo que, en palabras de la concejala presidenta, será «una instalación que servirá de entrenamiento, no para el juego», reconociendo que «las medidas reglamentarias no pueden cumplirse en esa plaza», afirmando que será de uso para entrenamiento de niños entre 6 y 12 años, y que no habrá problemas porque «no estamos hablando de grandes competiciones con equipos superprofesionales».