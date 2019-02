Manuel de la Rocha: "Quien piense que ganará un candidato del aparato se puede llevar un chasco"

Manuel de la Rocha se estrenó en democracia como alcalde de Fuenlabrada y después fue consejero de Educación en el Gobierno de Joaquín Leguina. Diputado por Madrid en el Congreso hasta 2015 siempre ha estado vinculado a la región. Pese a las convulsiones que ha vivido el PSOE de Madrid en los últimos años no ha sido hasta ahora que ha decidido dar el paso de nuevo a la política institucional, y su regreso a la municipal. Por eso, hoy presenta su candidatura. Fue el primero en postularse al Ayuntamiento y no se arredra por mucho que la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ningunee su candidatura frente a la «oficial» de Pepu Hernández.

¿Le preocupa el desprecio de Adriana Lastra a su invitación a Pedro Sánchez para la presentación oficial de su candidatura?

No, el PSOE apoyará al candidato que salga de las primarias, al que decidan los militantes. Adriana Lastra dice que la dirección del PSOE apoya a Pepu Hernández. Hay una situación anómala que en unas primarias abiertas en las que las direcciones no deben pronunciarse, están a favor de uno de los candidatos.

También José Luis Rodríguez-Zapatero apoyó a Trinidad Jiménez en las primarias, y los militantes eligieron a Tomás Gómez.

Quien piense que los candidatos que tengan apoyo de las estructuras del partido, de lo que se llaman los aparatos, van a ganar, se pueden llevar un gran chasco.

¿Por qué ha vuelto ahora a la primera línea de la política madrileña y no en anteriores crisis del PSOE de Madrid?

No surgió entonces la oportunidad, ni el planteamiento. Lo hago ahora porque en el Partido Socialista hay una falta de confianza en nosotros mismos y también de generar confianza en los ciudadanos madrileños. Me parecía que tenía que aportar mi experiencia, mis conocimientos, también mi perspectiva de las cosas y el conocimiento de Madrid, para encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid.

¿Esa falta de confianza está relacionada con el papel del Grupo Municipal Socialista en esta legislatura?

No. La falta de confianza viene de lejos. El PSOE lleva 30 años fuera de la dirección del gobierno municipal. Hubo un momento importante de recuperación del voto madrileño que fue el año 2003, cuando el Partido Socialista recuperaba la Comunidad de Madrid. Pero se produjo el «tamayazo» y para bastante gente que había votado socialista significó también una ruptura de esa confianza.

¿Cómo valora la actuación del Grupo Municipal Socialista que apoya al Gobierno de Manuela Carmena?

El PSOE en el Ayuntamiento quizá ha cometido un error que es no haber entrado en el Gobierno municipal. Algunas de las cuestiones y políticas importantes que ha hecho el Ejecutivo de Ahora Madrid han sido propuestas socialistas que no hemos sido capaces de capitalizar. También habría mejorado la gestión, porque no han sido capaces de gastar el presupuesto.

¿Entraría en un Gobierno con Carmena?

Ya no va a haber a corto o medio plazo no sólo partidos que tengan mayorías absolutas, sino ni siquiera mayorías suficientes para gobernar sólo con apoyos puntuales de unos o de otros. Aquí hay que hacer coaliciones, hay que gobernar el Ayuntamiento de Madrid juntos. Confío en que el PSOE sea la fuerza mayoritaria en la izquierda y que Manuela Carmena sea mi vicealcaldesa. Lo importante es que haya un entendimiento entre las fuerzas políticas de la izquierda con apoyos del movimiento vecinal, del movimiento sindical, de fuerzas sociales que tienen una presencia clara y a las que hay que pedir no solo su apoyo sino también su crítica y desde luego la participación.

¿Cree que el PSOE puede aglutinar a la izquierda dividida en Madrid?

Lo importante es que no se pierdan votos por la izquierda, como se perdieron en las elecciones anteriores. En la Comunidad de Madrid, Izquierda Unida sacó el 4,3% y eso impidió que Gabilondo fuera el presidente.

¿Contaría con el apoyo de Ciudadanos como ocurrió en Andalucía la anterior legislatura?

Ciudadanos ha dado un giro muy potente a la derecha y está anunciando en las tertulias en las que participa que no ve inconveniente en pactar con el PP y con VOX. Dicho esto, siempre recuerdo aquella máxima de Mitterrand, que fue presidente socialista de Francia, que decía «sólo desde el entendimiento con otras fuerzas de izquierda, pueden y deben abrirse al centro». Si Ciudadanos está dispuesto a compartir posiciones yo no excluyo ese apoyo, pero que sería puntual.

¿Cómo valora las encuestas que dan ganador a Gabilondo en la Comunidad, pero muy mal al PSOE en la ciudad?

Lo que muestran es que hasta ahora el PSOE no ha comparecido porque todavía no tiene un candidato. Cuando lo haya sin duda que mejoraremos mucho la condición y los apoyos que tenemos.