Nueve días para ser presidente

El presidente en funciones, Ángel Garrido, confirmó ayer lo que parece obvio: que es un presidente de paso, con fecha de caducidad y sin más pretensiones que las de rematar los nueve meses que quedan de legislatura para terminar de ejecutar los 300 puntos de programa electoral que se marcó el «equipo Cifuentes» cuando ganó las elecciones. Por si alguna duda quedaba, lo dijo ayer de manera cristalina cuando compareció ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno : «No tengo intención más que de completar un proyecto que sea bueno para Madrid... Jamás pensaría en nada más... El Partido Popular tiene personas muy válidas que podrían ser mejores candidatos que yo...Voy a trabajar para el partido».

De ahí que Ciudadanos insista en calificarle como el futuro presidente «interino» que pilotará la región hasta mayo de 2019, en que están previstas las elecciones municipales y autonómicas. Lo cierto es que Garrido ha cumplido a la perfección el papel de presidente en funciones desde que Cristina Cifuentes abandonó la presidencia por el terremoto político que desencadenó el «caso máster» y el «escándalo del supermercado» y que arruinó su carrera política en menos de tres semanas. Garrido se siente ahora examinado «con lupa», como declaró ayer en una entrevista a la Cope en la que no pudo ser más explícito al ironizar con el hecho de que «hay gente que se dedica a mirar hasta si hice la confesión antes de la Comunión... Somos seres humanos y, si cogieran los diez peores momentos de nuestra vida, parecería que tenemos que estar internados en un psiquiátrico».

Mientras, continúa el proceso que le conducirá a convertirse en presidente de la Comunidad la semana que viene. Ayer fue propuesto formalmente como candidato a presidir la Comunidad de Madrid en la sesión de investidura que tendrá lugar los días 17 y 18 de mayo en el Parlamento regional.

Lo anunció el propio Garrido tras reunirse con la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, que le comunicó oficialmente que es el candidato que ha conseguido más apoyos tras la ronda de contactos mantenida durante el lunes y el martes con los portavoces parlamentarios.

Garrido cuenta con el respaldo de PP y de Ciudadanos, lo que permite que su candidatura salga adelante porque sus votos suman mayoría en la Cámara madrileña. El portavoz del PSOE-M Ángel Gabilondo, que también planteó su candidatura, cuenta con el apoyo de Podemos además de su grupo parlamentario, pero los votos son insuficientes para desbancar a Garrido.

Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, habló ayer con la autoridad del que sabe que tiene la sartén por el mango para que salga adelante la candidatura de Garrido: «Vamos a permitir que sea presidente porque los madrileños merecen un gobierno estable y porque tenemos que ser coherentes con el criterio que hemos seguido hasta ahora», explicó Aguado tras reunirse con la presidenta de la Asamblea Paloma Adrados, aunque también aclaró que su apoyo «no es un cheque en blanco para el PP». Sin embargo, cuando Garrido salió con el cometido de convertirse en presidente autonómico tras reunirse con la presidenta de la Asamblea, rebatió a Aguado al asegurar que «seré presidente de la Comunidad a la altura de lo que merecen los ciudadanos». De momento, la previsión es que mantenga a todos los consejeros, aunque está previsto que se nombre a uno nuevo de Presidencia.

La llamada de Rajoy

El hasta ahora presidente en funciones ayer contó que había recibido una llamada de Mariano Rajoy, que le deseó «suerte» para desempeñar su nuevo cometido, y que había contactado con Cristina Cifuentes, «una amiga a la que quiero muchísimo», aunque no desveló la conversación que mantuvo con ella, que ya queda en la esfera de lo estrictamente «personal».

Garrido no cree que el hecho de haber sido su número dos y persona de confianza pueda haberle perjudicado: «No me hubiera gustado llegar hasta aquí en estas circunstancias, pero las cosas hay que afrontarlas tal cual llegan. Debe haber lealtad a los proyectos y a las personas y lealtad para mí no es entregarte de forma suicida, sino hacerlo para sacar adelante un proyecto concreto».