Pedro Rollán: «Sólo pongo la mano en el fuego por mí»

Pedro Rollán acaba de llegar de la exposición fotográfica del británico Cecil Beaton que puede verse en la Fundación Canal. «La recomiendo», dice con entusiasmo. Le gusta la fotografía. Puede que por eso se haya prestado sin poner pegas y con una sonrisa a media hora (o más) de sesión de fotos en la calle Arenal. «¡Pedro, te conocemos!», le dicen unos paisanos que le encuentran en la calle. «¡Aquí ando, haciendo unas fotos para el «Interviú»!, responde jocoso. Otros viandantes le felicitan por su recién nombramiento como vicepresidente. Después viene la entrevista en su nuevo despacho, donde acaba casi de «aterrizar». Responde una a una todas las preguntas.

¿Teme que, si prospera la moción de censura a Rajoy, cambie el escenario político y Ciudadanos pueda retirarle el apoyo a las reformas fiscales que tendrían que tramitarse en la Asamblea?

La reforma fiscal va a beneficiar a más de tres millones de madrileños que van a dejar de pagar 135 millones de euros. Las ventajas que aporta este proyecto de ley son tan incontestables que a Ciudadanos le va a resultar imposible no apoyarlo. Sería un suicidio no hacerlo aunque, después de lo vivido en esta legislatura, nosotros estamos casi preparados para cualquier cosa. También tenemos claro que conforme se vaya acercando la fecha de la próxima cita electoral se va a escenificar un mayor distanciamiento de la formación naranja.

¿Su reforma fiscal es negociable?

Es coincidente en muchos aspectos con la de Ciudadanos.

Madrid, siendo la ciudad con los impuestos más bajos de España, es la que genera más actividad y los madrileños somos los más solidarios con el fondo común. Los impuestos altos contribuyen a la desaceleración económica y la pérdida de oportunidades y eso termina teniendo un resultado positivo en las tasas de empleo.

Después del Caso Cifuentes, ¿teme que le busquen las cosquillas?

Todos hemos sido sometidos a examen clínico, pero Cristina ha tenido que dimitir por algo totalmente ajeno a su acción de Gobierno. Llevo desde 2001 en política y nunca he visto a una persona con mayor dedicación y entrega al servicio público. Estoy convencido de que Ángel será un extraordinario presidente porque tiene las principales cualidades de la ex presidenta: se toma las cosas muy en serio, empatiza con la gente y con sus problemas y eso sirve para aportar soluciones.

¿Pondría la mano en el fuego por el nuevo equipo de gobierno recién nombrado.

Yo pongo la mano en el fuego por mí. Ahora bien, no tengo ninguna razón de desconfianza para apostar y desconfiar del resto de compañeros. El que no tenga claro que esto de la política es un servicio a los que te han elegido tiene un problema muy serio.

¿Le molesta cuando Ciudadanos habla de Gobierno interino?

Este Gobierno interino va a rematar la legislatura y va a ganar las elecciones. Ángel Garrido necesita tener un espacio que era difícil de conseguir en la proximidad de Cristina Cifuentes porque acaparaba una gran atracción informativa. Ángel es un señor muy coherente, sensato que en muy corto espacio de tiempo está adoptando unas medidas muy importantes para los madrileños. En estos 12 meses va a dar un juego brutal.

Garrido se ha descartado desde el principio como candidato a las próximas elecciones desde el primer momento. ¿Lo ha hecho para evitar correr la misma suerte que Casado, que se ha visto en el centro de la diana?

A Ángel Garrido le gustaría hacerlo tan bien que la dirección nacional pudiera fijarse en él. Estoy tan convencido de la buena labor que va a hacer este Gobierno que, sí o sí, la dirección nacional del partido va a tener dentro de sus quinielas del plantel de candidatos a Garrido.

Entonces será el candidato...

No lo descarto en absoluto.

¿Y dónde ve a Pablo Casado? ¿En el Ayuntamiento?

Sería un tándem perfecto porque Pablo Casado es una persona súper solvente que tiene una notoriedad a nivel nacional incuestionable y lo haría bien en cualquier sitio.

¿Y dónde queda Vd.? Porque en un principio también sonó como la alternativa a Cifuentes ¿Le hubiera gustado que le hubieran propuesto como sustituto?

Defiendo mucho lo de las jerarquías porque, donde no hay una cadena de mando lo que hay es un desgobierno y lo que menos necesitan los madrileños es el ejercito de Pancho Villa. Yo estoy bien donde me corresponda y donde quien tiene la responsabilidad y la potestad de decidir considere que tengo que estar. Vengo de la empresa privada y se que terminaré en la empresa privada. Valoro que estando en la Administración pública puedo prestar un servicio, me gusta, disfruto con ello...

Todas las vidas políticas tienen una fecha de caducidad porque siempre dependen de los demás.

¿Cómo se lleva el Gobierno regional con Carmena?

Es una señora de trato muy afable. Las relaciones son cordiales, desde la distancia ideológica.

Cuando fue alcalde aprobó una polémica ordenanza en la que prohibía el empadronamiento de inmigrantes con visado de turista. ¿Qué le parece la petición de Carmena a Fátima Báñez de regularizar a inmigrantes sin papeles para que hagan obras en Madrid?

La ordenanza iba en contra de un abuso que se estaba produciendo porque había viviendas de 60 o 70 metros en las que estaban empadronadas 50 personas. Eso se llama hacinamiento. El único beneficiario era el propietario de la vivienda. Carmena, en ocasiones, apela al sentimiento, pero deja la legalidad en un segundo plano. Hay 37.000 parados madrileños con experiencia y capacitación en el campo de la construcción que están deseando incorporarse al mercado laboral. Carmena tendría que desbloquear el desarrollo del sureste, donde se tendrían que estar levantando de manera ordenada 105.000 viviendas que tiene paralizadas, impidiendo que se lleve acabo la promoción de casi 50.000 viviendas públicas. El deseo de Carmena es un mensaje a las mafias de la inmigración irregular.

¿Sigue teniendo relación con Cifuentes?

Estas han sido unas semanas bastante movidas y al haber cambiado de consejería lo cierto es que estoy «full time» con la responsabilidad, intentando aterrizar y aprender. Pero nos intercambiamos algunos WhatsApps.

¿Hubiera sido mejor que hubiera abandonado el Gobierno regional después del escándalo del máster?

Eso ya forma parte del pasado. Cristina Cifuentes es una madrileña más a la que le deseo lo mejor. Y ahí me quedo.

¿Considera que la bicefalia entre partido y Gobierno regional es la mejor opción para recuperar la confianza de los ciudadanos en el PP?

Es una buena solución en estos momentos. También existe en el PSOE y no es un problema ni para ellos ni para nosotros.

¿Cree que el partido necesita dirigirse a audiencias de miles de personas como, por ejemplo, el programa «Sálvame», y de ahí el fichaje de Isabel Rábago, tertuliana del programa?

Cualquier emisor, cualquier altavoz, escaparate o escenario es bueno siempre que se puedan defender nuestros mensajes.

¿El PP está en la UVI?

Quien lo está es la alternativa de Gobierno, ese gobierno tipo Fankenstein que se quiere formar y que no lo pega ni el «super Glue 3». A los españoles no se les puede poner a los pies de los personalismos de nadie.

¿A quién ve como sustituto de Rajoy?

No me he comprado aún la bola de cristal. No lo veo todavía.

¿Teme un adelanto electoral en Madrid si prospera la moción de censura?

Quiero pensar que esa circunstancia no se va a producir. Los movimientos bruscos pasan a ser tsunamis y terremotos. Sería muy negativo para los intereses de los españoles.

¿Cómo concilia su vida laboral con la personal?

Malamente. Estar en los sitios no te garantiza que te aporte algo, pero con tu ausencia pierdes. Por eso hay que estar en el mayor número de eventos. Pido perdón a mi familia por no estar con ellos todo lo que me gustaría.