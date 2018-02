Roban 14 calderas de un edificio sin entregar de Valdebebas

P. Poveda - Un edificio recién construido, pero en el que aún no han entrado sus nuevos propietarios, fue este sábado el último escenario de un robo en el barrio de Valdebebas. Todo ocurrió a plena luz del día, a eso de las 13:30 horas los ladrones entraron en la urbanización Habitaqua III, en el número 62 de la calle Félix Candela. El edificio cuenta con un vigilante de seguridad las 24 horas que no pudo hacer nada para evitar el robo de hasta 14 calderas en sendos pisos del mismo portal. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid aseguraron ayer a este periódico que los ladrones apalancaron más de una decena de puertas de viviendas listas para su entrega y, una vez dentro, se llevaron todo lo que les entró en el camión que dejaron esperando abajo. Al parecer, explicaron algunos vecinos de este barrio del distrito de Hortaleza, llegaron incluso a pasar las calderas por encima de la valla de la urbanización para evitar ser vistos por el vigilante. «Recientemente, unos vecinos hemos puesto sobre la pista a la Policía Municipal de Madrid de unos coches que estaban 24 horas vigilando tres promociones. Por todos es sabido que las “mafias” de los controladores de obras, no sólo controlan obra, sino que también pasan información de movimientos de fincas aledañas, movimientos de persianas, qué gamas de coches entran, turnos de vigilancia, etc», aseguró Carlos, residente del barrio, a través del perfil de Facebook de la plataforma vecinal de Valdebebas.

La promoción asaltada, en la que próximamente entrarán sus residentes, cuenta con 61 pisos que se han comercializado como viviendas de Protección Pública y Precio Básico (VPPB). «La verdad es que no hay policía en la zona, a pesar de que Valdebebas ya es un área en la ya viven muchas personas no hay policía en el barrio», se quejó Mónica, otra vecina de la zona, a través de las redes sociales.

El caso de Habitaqua III no es único en Valdebebas, al parecer recientemente otra urbanización sufrió otro intento de robo. En este caso el conserje logró evitarlo y echar a los ladrones.