Runners de encierro

«Los que somos de Sanse lo llevamos en la sangre», así intenta explicar Miguel Ángel de 55 años, un histórico de estas fiestas, lo que le impulsa a correr en los famosos encierros de San Sebastián de los Reyes. Lleva participando en los encierros desde hace 35 años pero sigue entrenándose a diario. «Corro todo el año y formo parte de un club de atletismo». Su pequeño ritual antes de lanzarse a la carrera es rezarle al Cristo de los Remedios, el patrón del Municipio.

En la Pamplona chica, como se denomina a esta localidad, los encierros tienen una gran importancia y la tradición inunda las calles, que están ya llenas de talanqueras que servirán para marcar el recorrido y para que los asistentes puedan observar, sin peligro, la frenética carrera de 820 metros que separan la calle Leopoldo Gimeno, donde empieza el encierro, hasta la Plaza de Toros, donde termina. Este recorrido lo conoce como la palma de su mano Adrián García. Tiene 25 años y lleva corriendo los encierros desde que cumplió la mayoría de edad. Se prepara de una manera exhaustiva, durante todo el año, ya que intenta «tener unas piernas fuertes». Para ello sale a correr cada día y juega en un equipo de fútbol de su municipio. Esta pasión llegó a la vida de Adrián cuando era pequeño, «recuerdo madrugar e ir con mi padre a la talanquera a observar a los corredores», explica. Aunque los primeros encierros, los que admiraba desde fuera cuando era niño, los vivió con su padre, es su tío el que le aconseja. «Mi tío es un gran corredor, siempre ha sabido darme pautas, es mi persona de referencia en este ámbito».

El miedo no frena ni a Adrián ni a su tío, que corren juntos cada encierro: «Terminas enganchado a la adrenalina que generas en una situación así», confiesa.

La tradición familiar también ha influido en Raúl García, otro de los habituales en estos encierros, aunque solo tenga 19 años. «Esta afición me viene de cuna», asegura. Su padre comenzó a correr hace 40 años y su hermano y su tío comparten, también, esta misma pasión. Pese a su juventud es muy consciente del peligro que supone correr delante de los astados y quiere estar preparado, para ello corre durante una hora u hora y media, no solo cuando se acercan las celebraciones, entrena durante los 365 días. Ante la presión que supone una carrera de estas características Raúl sostiene: «No tengo miedo, es respeto, es un animal de 400 kilos» . No obstante, y aunque no se considera una persona supersticiosa, sí tiene una pequeña tradición que realiza la noche anterior al encierro: «Coloco la ropa que voy a utilizar para correr encima de la silla de mi habitación y sobre ella coloco la foto de San Fermín, la de mis abuelos y una fotografía de mi mejor amiga». Este enamorado del mundo taurino recuerda sin problema su primera vez y con emoción rememora uno de los momentos más complicados que ha vivido: «Era mi primer encierro, todavía no sabía lo que hacía y me puse muy cerca del toro». Este susto no le frenó, al contrario, le animó a continuar recorriendo los encierros de diferentes fiestas españolas hasta que llegó, este año, a una de las más importantes, San Fermín.

José Pereira cuenta con una gran experiencia en este mundo, además de correr tiene una empresa dedicada a la organización de estas celebraciones. Su negocio es el encargado de poner las talanqueras que vemos por las calles de San Sebastián. Asimismo es pastor de encierros, se dedica a guiar a la manada desde los portales de suelta hasta la plaza de toros y a hacer que el reglamento que marca el encierro de San Sebastián se cumpla. «Hay que medir la distancia del toro con el corredor y, por supuesto, está prohibido tocar al animal».

Aunque lleva más de 20 años corriendo, este vecino de San Sebastián no le ha perdido el respeto a los bovinos, tanto es así que afirma: «Ahora lo vivo con un poco más de tensión que antes porque soy padre». Su hijo Pepe, de cinco años, ya es un aficionado del toreo y de los encierros, «está deseando subirse a las talanqueras para ver a todos los que participan», expresa José hablando del pequeño. Aunque narra con emoción estos festejos también recuerda uno de los instantes más difíciles que ha vivido corriendo en San Sebastián: «Hubo un tapón, la gente se amontonó y vino un buey que me llevó por delante, me rompí tres costillas». Pese a la gravedad, José asegura no haberle cogido miedo: «Después de estos incidentes estás deseando volver, te demuestras a ti mismo que estás bien». Viven con nervios las últimas horas. Este martes, a las 11 horas será el primero de estos encierros.