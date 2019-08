Castejón adoptará medidas legales contra la publicación de un vídeo de Conesa

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y los concejales del Grupo Municipal Socialista Juan Pedro Torralba, Irene Ruiz, David Martínez, Alejandra Gutiérrez y Mercedes García, estudian denunciar ante los tribunales la grabación y posterior filtración de una reunión privada que mantuvieron con el secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Diego Conesa, el pasado 18 de junio.

Ana Belén Castejón ha manifestado hoy su indignación por lo que considera una «violación de su derecho a la intimidad y al honor».

«Han violado nuestro derecho a la intimidad y al honor. No nos dijeron que iban a grabar la reunión. Era un encuentro privado que no debía hacerse público. Ya he puesto este asunto en manos de mi abogado», ha destacado.

En la grabación, hecha pública por el diario La Verdad, Conesa garantiza a los ediles de Cartagena expulsados del partido por el pacto de gobierno con PP y Ciudadanos en la ciudad de Cartagena que, si Ana Belén Castejón dimitía de sus cargos orgánicos y dejaba el acta, plantearía no echarlos.

Conesa asegura estar dispuesto «a defender que os mantengáis en el gobierno, y que se mantenga a Ana Belén Castejón. Estoy dispuesto a defenderlo, pero sabiendo que va a existir ese perfil bajo todo el tiempo, porque va a ser duro de cara a 2023».

Ante esta grabación, la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo ha señalado que «si a alguien le quedaban dudas, hoy hemos visto lo que vale la palabra de Diego Conesa. Pidió un sacrificio personal a los concejales del PSOE a cambio de no expulsarlos del partido. Los concejales cumplieron y él los ha expulsado. No se puede confiar en la palabra de Diego Conesa».

«Lo más preocupante de esas grabaciones es que demuestran que lo que preocupaba a Diego Conesa es que el pacto pudiera beneficiar al PP. No era importante la desobediencia, sino que pudiera ser bueno para el PP».