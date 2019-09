La ministra Montero asegura que el extra FLA llegará también a la Región de Murcia

El extra del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) llegará también a la Región de Murcia y no solo a la Comunitat Valenciana, así lo explicó ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados la ministra de Hacienda, María José Montero, que contestó a las críticas que le habían llovido tras el anuncio de Ximo Puig de que los valencianos recibirían 250 millones de euros por este concepto, durante los primeros días del próximo mes de octubre.

Este extra del FLA se distribuye entre las Comunidades que incumplieron el objetivo de déficit del año anterior, 2018 en este caso, y sirve para cubrir ese agujero. Por ello, la ministra aseguró que lo recibirán todas las comunidades autónomas a las que les corresponda. En el caso de Murcia la cantidad que se adeuda es de 70 millones de euros.

A pesar del anuncio, desde el Gobierno regional se criticó el trato de favor que se le ha dado al presidente valenciano, del PSOE. El consejero, Javier Celdrán, aseguró que su departamento ha pedido en reiteradas ocasiones una reunión con la ministra que nunca se ha realizado.

Montero quiso dejar claro que el anuncio hecho público por Puig no es un privilegio e insistió en que cuando el Gobierno actualice el extra FLA lo hará para el conjunto de las comunidades autónomas. «Algunos quieren buscar diferencias o privilegios cuando hay comunicación como la he tenido con el señor Feijóo o Puig o cualquiera que me lo pida».

También insistió en que espera que la transferencia de este dinero se pueda realizar en breve y en que en cualquier caso servirá para atajar problemas de tesorería, es decir, de pago de facturas, lo que no justifica hacer recortes presupuestarios.

«Si alguna comunidad los aprueba antes de que acabe el año, será por otros motivos y no por el retraso en estas entregas a cuenta».