Comprobar La Primitiva: resultado del sorteo de hoy, lunes 06 de octubre de 2025

Los números premiados en el sorteo de este lunes 06 de octubre de 2025 de La Primitiva han sido los siguientes: 30, 19, 12, 44, 10, 14. El número Complementario ha sido el 08, y el del Reintegro el 04.

La Primitiva es uno de los juegos de azar más populares en España, junto con la Lotería Nacional y la Bonoloto. Se trata de un sorteo que se celebra dos veces por semana, los jueves y los. sábados, y que ofrece premios muy atractivos a los jugadores.

El primer sorteo de La Primitiva se celebró en 1763 y desde entonces ha sufrido varias modificaciones hasta llegar a la forma actual. El juego consiste en elegir seis números del 1 al 49, más un número complementario y un reintegro. Los premios se dividen en varias categorías, desde el "Pleno al 6" (acertar los seis números principales) hasta el reintegro.

Los premios de La Primitiva son muy atractivos, especialmente el bote, que puede acumularse durante varias semanas si no hay acertantes del "Pleno al 6". De hecho, el mayor premio de la historia de La Primitiva se repartió en 2015 y ascendió a más de 100 millones de euros.

