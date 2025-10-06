Hablamos con Santina, la madre de Mario Biondo: "Queremos saber quién mató a mi hijo"

La Audiencia de Madrid reconoce que la muerte de Mario Biondo, quien era marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva, podría no haber sido un suicidio y apunta posibles indicios de homicidio.

La Audiencia Provincial de Madrid ha abierto una nueva interpretación sobre la muerte del cámara de televisión italiano Mario Biondo, esposo de la presentadora Raquel Sánchez Silva, al admitir que su fallecimiento en 2013 podría no haber sido un suicidio. Aunque el tribunal ha rechazado el recurso de apelación presentado por la familia, la resolución reconoce que existen indicios que apuntan a la posibilidad de un homicidio.

Biondo fue hallado sin vida en su domicilio de Madrid el 30 de mayo de 2013, y desde entonces, las circunstancias de su muerte han sido objeto de debate judicial tanto en España como en Italia. En 2022, el Tribunal de Palermo ya había señalado el homicidio como causa probable del fallecimiento, cuestionando las primeras investigaciones que apuntaban al suicidio.

Hablamos con la madre de Mario Biondo

Un nuevo giro que abre la puerta al inicio de otra investigación que pueda esclarecer los detalles todavía inciertos de la muerte de Biondo. LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Santina, la madre de Mario, para conocer su postura sobre esta última hora y el reconocimiento por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de los indicios de asesinato.

Santina y Pippo, padres de Mario Biondo Gtres

“Por supuesto que lo sabíamos”, dice Santina, quien todavía luce en su imagen de perfil de WhatsApp una foto con su hijo fallecido. Una última hora sobre la que la familia ya estaba informada, y aunque celebran este nuevo paso de la Justicia española en pos de la verdad, son conscientes de que el camino todavía es largo.

“Para nosotros es una gran victoria, pero no nos rendimos porque queremos saber quién mató a mi hijo”, sentencia la madre de Mario ante quien esto escribe. Ella y el resto de la familia se mantienen firmes en su postura: la muerte del marido de Raquel Sánchez Silva no fue un suicidio ni un accidente, sino un homicidio, y no pararán hasta encontrar al culpable.

Sobre su tensa relación con la presentadora española, a la que han acusado en varias ocasiones de ocultar información y mentir sobre la muerte de Mario, Santina prefiere ser más prudente en esta ocasión: “No haré comentarios sobre ella”.