El funeral por Fernández Vara será este lunes en Olivenza

La misa funeral por el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara se celebrara este lunes, 6 de octubre, en la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza (Badajoz), su municipio natal.

Fuentes eclesiásticas y del PSOE han informado a EFE de que el oficio religioso tendrá lugar a las 11:00 horas en el citado templo, ubicado en el casco histórico del municipio pacense.

El funeral será presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, quien estará acompañado por los obispos de Plasencia y Coria-Cáceres, Ernesto Jesús Brotons y Jesús Pulido, respectivamente.

Hay que recordar que la Junta de Extremadura declaró tres días de luto oficial por el fallecimiento del expresidente del Gobierno regional. "En señal de duelo, y como muestra de respeto a su memoria, se declara el luto oficial en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante tres días, en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Junta de Extremadura", anunciaba el gobierno extremeño a través de un comunicado.

Una vida dedicada a la política

En diciembre de 2023, poco después de dejar el cargo tras las elecciones autonómicas del 28-M, anunció que sufría un cáncer de estómago. Vara fue una de las figuras más destacadas del PSOE y llegó a presidir el Gobierno extremeño durante 12 años. Actualmente, era vicepresidente segundo del Senado y miembro de la Ejecutiva socialista, donde ocupaba el cargo de secretario de Política Autonómica.

Estudió Medicina en la Universidad de Córdoba y ejerció de médico forense antes de dedicarse a la política. Entró en el Gobierno de Extremadura en 1995, como director general de Salud Pública y Consumo y acabó siendo consejero de Bienestar Social, primero, y Sanidad, después. Todo ello bajo la protección del entonces presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que fue su mentor.

Cuando Ibarra decidió dejar de ser candidato a la Presidencia de Extremadura, en 2007, Vara se convirtió en su sucesor. Ese mismo año ganó las autonómicas por mayoría absoluta y gobernó hasta 2011. En las elecciones de 2015 volvió a ganar y se mantuvo en el cargo hasta las autonómicas de 2023. Aunque también ganó esas elecciones, su rival María Guardiola (PP) fue finalmente investida gracias al apoyo de Vox.