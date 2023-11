Cinco cosas qué hacer y qué no si eres el próximo ganador del 'Gordo' en la Lotería de Navidad, según diversos economistas

Queda menos de un mes para que se celebre el Sorteo Extraordinario de Navidad que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real. En él se repartirán 2.590 millones de euros en diferentes premios. Sin embargo, el más ansiado por todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es el 'Gordo'.

El 'Gordo' es el mayor premio de la Lotería de Navidad por el que cada décimo premiado se lleva 400.000 euros, de los cuales, Hacienda se queda con 72.000. Por lo que el premio final es de 328.000 euros. Cuando se acerca esta fecha tan especial, son muchos los que se preguntan qué es lo primero que harían con un premio tan suculento. No obstante, tal y como apuntan diversos economistas, hay que pensar muy bien qué hacer con el premio.

Consejos de economistas sobre qué hacer cuándo se gana el 'Gordo' de la Lotería de Navidad

Según un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya, el 70% de las personas agraciadas con un 'Gordo' en la Lotería de Navidad acaba arruinada en una media de cinco años. Esto se debe a que los pensamientos más inmediatos tras ganar tanto dinero son viajar, comprar cosas y dejar de trabajar, por lo que el dinero va descendiendo de una manera rápida.

Para que no pase esto, diversos economistas han ofrecido una serie de consejos sobre cosas que nunca nadie debería hacer si resulta premiado con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad. Lo que muchas personas suelen pensar automáticamente tras haber ganado el 'Gordo' es dejar de trabajar. Por lo que los economistas advierten de que en primer lugar es necesario hacer cuentas. Cuentas en las que se estipule cuánto dinero hay ahorrado, cuál es el gasto mensual y anual y cuánto dinero se tiene en total tras haber ganado los 328.000 euros del premio 'Gordo' de la Lotería de Navidad.

El segundo consejo que dan algunos economistas es no proclamar que se ha ganado el 'Gordo'. Se puede contar a las personas más */////////cercanas, sin embargo, no es bueno que todo el mundo se entere de que has sido premiado con este suculento premio que todo el mundo persigue ganar.

Para no tener problemas financieros en el futuro, otra de las cosas que recomiendan los economistas es sanear las deudas que se tengan hasta el momento: facturas no pagadas, préstamos con el banco, hipoteca...

La cuarta recomendación va relacionada con el consejo anterior. Después de calcular el dinero que queda disponible tras pagar las deudas pendientes, lo mejor es la inversión. Sin embargo, invertir no es una tarea fácil. Por lo que si nunca lo has hecho, lo mejor es que se consulte a un grupo de expertos. Al invertir con acciones en un negocio o en un fondo, el dinero aportado se puede ver duplicado con el tiempo.

El quinto y último consejo a este respecto es realizar un plan de pensiones. Esto se puede hacer a través de diferentes vías. No obstante, lo más común es crear una cuenta bancaria extra en la que cada mes, a través de una transferencia periódica, se pase una cantidad de dinero previamente estipulada.

Ganar el 'Gordo' de la Lotería de Navidad no es sencillo. Sin embargo, cuando se gana, lo más importante es no perder el norte y no cambiar drásticamente los hábitos de vida llevados hasta el momento. Pues solo así se conseguirá no acabar arruinado tras varios años.