Estos son los quintos premios de la Lotería de Navidad 2024: comprueba tu número

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 22 de diciembre, los quintos premios son ocho. ¿Tardarán mucho en cantar un quinto premio los niños de San Ildefonso?

Cuánto se lleva el ganador de un quinto premio

El premio más codiciado del sorteo tiene un valor de 4 millones de euros a la serie y 400.000 al décimo. Sin embargo, no es el único premio significativo que se puede obtener: el segundo premio otorga 125.000 euros por cada décimo, mientras que el tercer premio concede 50.000 euros a cada boleto premiado.

Además de los principales, hay también dos cuartos premios que conceden 20.000 euros al décimo y ocho quintos premios que otorgan 6.000 euros al décimo. También hay pedreas y devoluciones, así que merece la pena estar pendiente al sorteo y comprobar si te has llevado algo del sorteo.

Eso si, el dinero que te llevas por décimo no es íntegro. La Agencia Tributaria recauda un porcentaje de cada décimo de lotería cuando el premio supera los 40.000 euros.

¿Cuánto dinero retiene Hacienda de cada premio de la Lotería de Navidad?

No todos los premios están sujetos a impuestos, sino solo aquellos que sean de mayor cuantía. Los premios que no superen los 40.000 euros no tendrán retenciones del 20%. Sin embargo, esta retención sí se aplicará a los billetes ganadores con una cantidad que sea mayor a este límite.

El impuesto se aplica únicamente a la parte del premio que es sujeta a tributación, es decir, a la cantidad que exceda los 40.000 euros. Por ejemplo, si un décimo gana 50.000 euros, solo se aplicará el impuesto sobre los 10.000 euros que superan los 40.000 euros. De esta manera, los premios reales para cada categoría quedarían de la siguiente manera:

Primer premio (El Gordo): cada billete ganador obtiene 400.000 euros, de los cuales Hacienda retiene un total de 72.000 euros. Esto reduce el premio real a 328.000 euros.

Segundo premio: los boletos con las cinco cifras correctas tienen un premio de 125.000 euros por décimo. El fisco retiene 17.000 euros de este monto, lo que significa que los ganadores recibirán un total de 108.000 euros después de los trámites.

Tercer premio: los boletos acertantes de este premio reciben 50.000 euros. Dado que supera los 40.000 euros, Hacienda también aplica el impuesto en esta ocasión, pero solo sobre los 10.000 euros que exceden el umbral. Esto significa que, después de aplicar el 20%, los portadores de estos boletos recibirán 48.000 euros en sus cuentas.

Cuarto premio: los afortunados con este premio de 20.000 euros recibirán la cantidad completa, ya que está por debajo del umbral establecido por la Agencia Tributaria.

Quinto premio: cada billete posee un valor de 6.000 euros. Este monto no está sujeto a impuestos y se recibe en su totalidad.

Pedrea: los mil euros anunciados por los niños de San Ildefonso corresponden a una serie completa. Esto significa que cada décimo ganador recibe 100 euros. Dado que es un premio más bajo, se cobra directamente en la administración y no se requiere tributar ante Hacienda.

Los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad llegan al Teatro Real, cuando quedan sólo ocho días para que se celebre esta tradición que se convierte, como es habitual, en el pistoletazo de salida de las fiestas navideñas. En la imagen, bolas correspondientes al premio Gordo EFE/JUAN CARLOS HIDALGO Agencia EFE

¿Cuándo se puede recoger el dinero ganado?

El premio se puede recoger desde el mismo día del sorteo hasta un máximo de tres meses después de la celebración de este. Es decir, hasta el 21 de marzo de 2024. Una vez pasada esta fecha, el décimo se considera caducado y bajo ningún concepto se podrá cobrar el premio.

Las aproximaciones de los premios del sorteo

Las aproximaciones son los números que se encuentran justo antes y justo después de los tres números principales premiados. Sin embargo, estas aproximaciones no se aplican a los números premiados con los cuartos o quintos premios.

Las aproximaciones del premio Gordo tienen un premio al décimo de 2.000 euros. Mientras que, en las aproximaciones del Segundo Premio y del Tercer Premio, la ganancia por décimo jugado es de 1.250 euros y 960 euros, respectivamente