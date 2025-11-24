El único número de la Lotería de Navidad que ha ganado dos veces 'El Gordo': "Está bendencido"

A menos de un mes para que millones de españoles vuelvan a reunirse como cada año delante de la televisión para escuchar los famosos números del sorteo de la Lotería de Navidad Aunque cada año la mayoría de los décimos se vende con la esperanza de llevarse "El Gordo", solo dos números en la historia han logrado ganar el primer premio en dos ocasiones, un hecho prácticamente milagroso

Los números que desafían las probabilidades

El primero fue 15.640, ganador en 1956 y 1978, y el segundo, el 20.297, que se alzó con el premio en 1903 y 2006. Estas cifras se han convertido en algunas de las más buscadas por lo jugadores, junto con combinaciones que incluyen el 13, el 69 o fechas significativas como cumpleaños, aniversarios o el año en curso.

Terminaciones con más suerte

Entre las terminaciones que más veces han sido premiadas destacan:

297,457 y 515, que han ganado tres veces

En las dos últimas cifras: 85 (siete veces), 57 (seis veces) y 64, 65, 75 y 97 (cinco veces cada una ).

Primer premio del sorteo de la lotería de Navidad en el Club Distrito Olímpico Gonzalo Pérez La Razón

Terminaciones con más mala suerte

Hay terminaciones que históricamente han tenido menos suerte:

00, 01, 02 y 03 son de las terminaciones que casi nunca han salido premiadas

Algunas terminaciones como 11 o 22 que podrían considerarse "redondas" o estéticamente atractivas, también tienen un historial muy en premios, además del 13 por su

La Lotería de Navidad siempre sorprende

Aunque la probabilidad de repetir premio es extremadamente baja, estos ejemplos demuestran que la Lotería de Navidad siempre puede sorprender incluso a los número más improbables.