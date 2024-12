"El único año que no compro y justo nos toca El Gordo. ¡No me lo creía!"

Eran las 11:28 de la mañana cuando salió. Todos corriendo a comprobar los números jugados aunque pronto se confirmaron los peores presagias: «Se ha vendido íntegro en una administración de Logroño, en La Rioja». El resto de España, por tanto, desolada. Menos un rinconcito de la capital. Un club de baloncesto infantil había comprado las papeletas en la agraciada administración riojana, así que tras el aluvión de WhatsApps confirmando la noticia, tocaba salir a la sede a celebrarlo: champán y vino (como no, Rioja) para brindar, el bombo que siempre anima en los partidos y la equipación del club, que ayer lucían más orgullosos que si hubieran ganado la Liga. Se llaman Distrito Olímpico y si las niñas (alevín) van primeras en el campeonato «VIPS», los chavales, más mayores, van «regular», aseguraban esta mañana entre risas sin querer entrar en detalles porque, total, era día de alegrías.

Uno de los entrenadores de estos chicos se llama Daniel, tiene solo 23 años y hoy era señalado por muchos. Su «desgracia»: no haber comprado ninguna papeleta. Muchos aún así, le alabaron el valor y la educación de acudir al club a celebrar con el resto y tener la valentía de decirlo. «Pues nada, este año he tenido muchas cosas que pagar y he decidido no comprar, el único año que no he comprado y justo ha tocado pero bueno, felicidad por la gente a la que le han arreglado muchas cosas», confiesa entre risas. Al enterarse por la mañana dice que pensaba que le estaban vacilando, pero no. Daniel, desde luego, es toda una lección de deportividad: «Ayer estaba igual que hoy, así que no he empeorado nada. No ha sido nada que vaya a peor así que bueno».

El premio, desde luego ha sido bien repartido. «Cada niño se lleva un taco de papeletas y lo reparte por donde pueda», explica el director deportivo ante quienes, entre risas, el director de operaciones del club, que tiene 54 equipos y 7 personas en su junta directiva.

Pero el 72480 ha estado más repartido de lo que dicen los datos oficiales. El club compró miles de participaciones en la única administración de España que ha vendido este primer premio de la Lotería de Navidad, pero las repartieron rápidamente entre sus socios, en su mayoría jóvenes vecinos del distrito. De los más de 900 licenciados que son, cada uno hizo llegar sus papeletas a amigos, familiares y conocidos que hoy celebran una de las mayores victorias que recuerdan estos deportistas.

«Está súper repartido, eran dos euros por papeleta», explicaba ayer a Europa Press Mario, un padre de dos niños jugadores que ha calculado nervioso, mientras hablaba, los 160.000 euros que ha ganado. «Estos dos son los que nos han traído la suerte», dijo en referencia a sus hijos, miembros del equipo que recibieron un par de tacos con el número ganador.

Eso sí, cuando los niños de San Ildefonso cantaban el número, las inmediaciones del club estaban completamente desiertas. «Yo estaba durmiendo», aseguró uno de los primeros entrenadores en llegar a la sede, que ya ha decidido que usará el premio para pagarse la carrera. A medida que pasaba el tiempo comenzaban a llegar los primeros familiares, tímidos y e incrédulos, que admitían no haber procesado lo que acababa de suceder.

Poco tiempo después, decenas de familias y amigos se han organizado para montar una fiesta improvisada en la que no ha faltado el champán, los cánticos y, como es habitual en el club, un bombo y silbatos para animar, aún más si cabe, las celebraciones. Las todavía inmaduras voces de las jugadoras, en su mayoría chicas adolescentes, no han parado de revolverse al grito de «Distrito oe oe» junto con el bombo de Miguel, uno de los padres de los chicos que no paraba de golpear con alegría. «Es que además hay muy buen rollo entre todos los padres del club, algo que no es tan habitual: ayer estábamos todos de fiesta y muchos que ya se estaban yendo de vacaciones se han dado la vuelta para venir a celebrar juntos», aseguraba «el del bombo».

La mayoría ha admitido que la suerte les ha pillado desprevenidos. «Tenemos un grupo, toda la Junta Directiva, lo hemos comunicado y... Una sorpresa para todo», ha transmitido un miembro de la dirección. «Nosotros estábamos en la cola de un evento en Ifema», ha reconocido una madre. Los que no estaban con otros asuntos, han reconocido que todavía estaban durmiendo.

Desde la dirección del club aseguran que apenas pueden explicar el por qué de comprar su lotería en Logroño. «Alguien del club dijo que eran muy majos y que podían pagarnos los talonarios», explicaba el vicepresidente el club, Ángel Francisco Iglesias, que celebra los 5 años que llevan colaborando con los loteros riojanos.

«Y luego también, dependiendo del número de participaciones que vendamos, números de lotería, pues nos hacen una pequeña donación», añadió el vicepresidente. «Está muy repartido porque hay mucha gente. Imaginaros que son más de 700 niños los que juegan aquí y reparten entre todas las familias, amigos, pues mucha gente», celebró en medio de la euforia colectiva.

Se enorgullecen el perfil de quienes que hoy se han despertado con una de las mejores noticias de sus vidas. “Ha tocado en un club de un barrio humilde. Muchas de las familias que juegan aquí son familias obreras”, defiende animado Iñaki, director de operaciones del Olímpico. “Somos un club humilde porque somos un club sin patrimonio”, ha reconocido.

“Estamos muy implicados históricamente con el deporte practicado por mujeres, con el baloncesto femenino, en nuestro caso”, ha defendido apasionado Iñaki. Un grupo de niñas jugadoras vestidas, como la ocasión merece, con su equipación, han vivido esta mañana sin creérselo. “Estaba todo el mundo gritando por el grupo. Hemos dicho ‘madre mía que es verdad’”, ha contado una de las pequeñas, que ha hecho llegar papeletas a sus familiares.

El distrito de San Blas-Canillejas es uno de los más humildes de la capital. Según datos del Panel de Indicadores de distritos de Madrid, elaborado por el Ayuntamiento, la renta per cápita (35.546 euros en 2022) les sitúa en el grupo de los 10 barrios con menos recursos.