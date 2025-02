3 cofres de regalo para triunfar en San Valentín con las amantes del skincare

San Valentín se acerca, y como cada año, nos ponemos en modo búsqueda de inspiración para encontrar el regalo perfecto. A medida que se acerca el 14 de febrero, las búsquedas en Google de “mejores regalos de San Valentín para mujeres” se disparan. Ya sea que busques sorprender a una apasionada de la belleza, a una trendsetter o o a alguien que se ha propuesto llevar una vida más activa, aquí encontrarás opciones prácticas y efectivas que seguro serán justo lo que necesita.

Para facilitarte la elección del regalo ideal, hemos encontrado la opción perfecta para cualquier amante de la belleza y el skincare, sin importar su edad: tres exclusivos cofres de Atashi Cellular Cosmetics, de Phergal Laboratorios.

Pero no son simples cofres, sino ediciones especiales que incluyen uno de los productos estrella de la marca: el sérum L’Essenza Eterna. Un tratamiento revolucionario con efecto flash inmediato, que ha transformado las rutinas de belleza, y que deja la piel más firme, elástica y luminosa, al mismo tiempo que la restaura y regenera. Este sérum que promete resucitar tu piel y calmar tu mente ha conquistado a miles de personas. Su éxito ha sido reconocido con el Premio Belleza Clara 2024, el Premio Belleza Glamour 2024 y el Premio Instyle Belleza con Influencia 2024. Lo que está claro es que, después de ti, este sérum se convertirá en su gran amor.

L’Essenza Eterna sérum contiene una combinación de activos única con un 99,7% de ingredientes naturales y libre de siliconas. En su fórmula destaca el Bakuchiol 100% puro, un retinol vegano perfecto para pieles sensibles, que estimula la síntesis de colágeno y elastina, mientras aporta un efecto antiestrés y antiarrugas. Además, incorpora Ácido Ferúlico Natural 100% puro, un antioxidante que refuerza la barrera cutánea, mejora la firmeza y aporta luminosidad, y el revolucionario Myramaze®-Essence Myrothmanus, conocido como “la planta de la resurrección”, que promueve la relajación y rejuvenecimiento de los fibroblastos, suaviza las arrugas y deja el rostro visiblemente descansado.

Un sérum que se ha convertido en el mejor aliado para proteger nuestra piel de la radiación de las Ondas Wifi, de la luz azul de las pantallas y del estrés oxidativo, ya que contiene Betacarotenos y Luteína Natural. Otro activo clave es el Aceite de Avellana Bio, rico en ácidos grasos (Omega 6 y 9) y Vitaminas A y E, nutre la piel profundamente, dejándola suave y radiante, junto a la Vainilla Planifolia que combate el inflammaging, y la Vitamina E, que tiene propiedades antioxidantes.

Y sus resultados hablan por sí solos: para 9 de cada 10 mujeres, es el aliado perfecto para un efecto antiedad inmediado; el 100% de las que lo prueban afirman notar un efecto flashtras la aplicación, y el 95% de ellas perciben un aspecto más joven (*). A continuación, te presentamos tres exclusivos cofres que incluyen este increíble sérum, para que puedas sorprender a esa persona especial.

Cofre Ritual Juventud Eterna

Este cofre es el regalo ideal para todas las mujeres, tanto para pieles maduras como jóvenes. Incluye dos bestsellers de Atashi: L’Essenza Eterna y la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15, una combinación perfecta para lucir una piel rejuvenecida y glowy al instante.

Cofre Ritual Juventud Eterna. Cortesía

Este combo resulta perfecto para estimular la síntesis de colágeno, unificar el tono y reducir las arrugas, dejando la piel firme, luminosa y elástica.

La DD Cream de Atashi es el producto perfecto para las amantes del No Makeup-Makeup. Este tratamiento antiedad 8 en 1 con color que corrige las imperfecciones, atenúa manchas y minimiza los poros. Además, protege la piel y le aporta un tono dorado. Su fórmula combina células nativas de Gardenia jasminoides, Spilanthol 50, un compuesto liposomado de Retinol, Vitamina C y E, y Micropigmentos Ultraintensos. No es de extrañar que esta DD Cream se haya convertido en un imprescindible del día a día para redactoras de belleza, celebrities y consumidoras.

Cofre Ritual Piel Radiante

Este cofre está diseñado para aquellas que llevan un ritmo de vida frenético y que buscan una piel revitalizada y luminosa. Incluye L’Essenza Eterna y la K-Bioferment Therapy Cream, una combinación única para rejuvenecer el rostro y que ofrece un efecto anti-aging.

Cofre Ritual Piel Radiante. Cortesía

La K-Bioferment Therapy Cream es un pretratamiento de día energético antiedad, revitalizante y multicorrector, y el aliado perfecto para las pieles sin descanso y sometidas a estilos de vida agotadores. Con su efecto flash calmante, podrás lucir un rostro más suave, terso y luminoso. Basándose en la cosmética Koreana, fortalece la piel y su microbioma, y protege la epidermis del estrés epigenético gracias a su fórmula con pre/pro y postbióticos, biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico Fermentado, y skin boosters como el Hongo Ganoderma Lucidum.

Cofre Ritual New Beauty

Este neceser está pensado para pieles maduras que desean lucir jóvenes eternamente. Contiene el sérum del momento, L’Essenza Eterna y la Crema Hidratante Regenerante SPF 15, un dúo que rejuvenece la piel, la hidrata y la protege de los efectos del sol y el paso del tiempo.

Cofre Ritual Juventud Eterna. Cortesía

La Crema hidratante redensificante SPF 15 es un tratamiento que no solo protege nuestra piel de los rayos del sol, sino que también hidrata y corrige las arrugas más profundas. ¿Cómo lo consigue? Gracias a su fórmula con células nativas de Gardenia jasminoides, Spilanthol 50 y Perla Negra.

Este combo es la solución perfecta para quienes desean una piel luminosa, regenerada y con un aspecto eternamente joven.

Aún tienes tiempo para acertar en el regalo de San Valentín. Elige el cofre de Atashi Cellular Cosmetics que mejor encaje con tu pareja y sorpréndela. ¡Disponibles online, en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés!

Phergal Laboratorios y su amor eterno por las mujeres

Más de cuatro décadas son las que lleva Phergal Laboratorios liderando el campo de la dermocosmética farmacéutica nacional, siendo pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos más efectivos, lo que ha hecho que se convierta en imprescindible de las rutinas de belleza de nuestras famosas de cabecera, de las editoras de belleza, y también de todo nuestro entorno. Por eso, L'Essenza Eterna y todos los productos de Phergal Laboratorios se han convertido en los favoritos de las mujeres que buscan realzar su belleza más natural.

*(TU 2024-022)