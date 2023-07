Carmen Lomana dice que estos son sus dos productos imprescindibles para lucir una piel perfecta y bronceada en su viaje a Mallorca

Empezamos julio y con ello las vacaciones, o escapadas a la playa para muchos en fin de semana. Por eso Carmen Lomana se ha escapado unos días a disfrutar de Mallorca y regalarnos sus primeros posados en bikini de la temporada. Pero antes de exponer la piel al sol, la socialite tiene claro que hay que prepararla con una buena crema exfoliante y luego con un intensificador del bronceado para lucir un moreno perfecto que todas envidien durante todo el verano. Y es que Carmen Lomana nos acaba de contar en su cuenta de Instagram su truquito de belleza para conseguir un bronceado más rápido, intenso y duradero de la mano de Laboratorios Phergal. Y no podía ser otro que Piel Canela SPF30 de e’lifexir, sí, el mismo producto que tiene enamorada a Paula Echevarría y Eugenia Osborne cada verano. Y no nos extraña, amigas, porque nosotras lo hemos probado y funciona de verdad. Pero no solo este producto, la noche antes de la exposición al sol, Carmen Lomana, utiliza Cacao Sense de e'lifexir para exfoliar la piel después de la ducha. ¿Bronceado perfecto? Aquí tenéis el secreto.

"Quiero compartir con vosotros dos productos imprescindibles de e'lifexir para este verano: Cacao Sense y Piel Canela, ¡simplemente maravillosos. Cacao Sense es un exfoliante reductor y reafirmante con un exquisito aroma a chocolate. Deja la piel suave y radiante, como si hubieras pasado por un spa de lujo. Tras una refrescante ducha, estarás lista para una noche de descanso placentero. Al día siguiente, me espera una jornada de piscina y, antes de salir de casa, me aplico Piel Canela, con su delicioso aroma a vainilla y coco que me transporta al paraíso. ¡Y por supuesto, no puedo olvidarme de llevarlo conmigo a la piscina! Una vez bajo el sol, lo aplico nuevamente para intensificar mi bronceado y proteger mi piel con su factor de protección 30. Además de nutrir en profundidad, proporciona un poderoso efecto antioxidante. ¡Y es biodegradable en medio marino! Ahora, a disfrutar de este magnífico día de verano. Os animo a probar estos productos y compartir vuestra experiencia. Os aseguro que os encantarán. ¡Que tengáis un verano fabuloso!", ha contado Carmen Lomana con este Reels en su cuenta de Instagram.

¿Quieres copiar los trucos de Carmen Lomana para un bronceado ideal? Estos son los dos productos de e'lifexir que utiliza.

e'lifexir Cacao Sense (ahora por 14,62 euros)

e'lifexir Cacao Sense es la crema exfoliante que ha enamorado a Carmen Lomana porque además de oler de maravilla, ayuda a eliminar grasas y reafirma la piel. Sus suaves microesferas de coco de la Polinesia Francesa eliminan las células muertas de la piel, oxigenándola y aportándole una luminosidad al instante y el extracto de cacao, ayuda a regenerar la piel por su alto contenido en proteínas y vitaminas. Además de su adictivo olor a chocolate, contiene Polvo de cáscara de Coco que elimina las impurezas y las células muertas de la piel, Café Verde, rico en Cafestol y Kahweol, que reduce el volumen y el número de los adipocitos donde se encuentra el depósito de las grasas, Limanthes Alba que aporta una profunda hidratación y firmeza a la piel, y por último, Bisabolol Orgánico, perfecto para pieles sensibles.

e'lifexir cacao sense. e'lifexir

Modo de empleo: Como explica Carmen Lomana, hay que aplicar la crema exfoliante corporal, e'lifexir Cacao Sense, sobre la piel húmeda antes del gel en la ducha o en la bañera, realizando un suave masaje circular. Su delicioso aroma a chocolate y sus suaves gránulos te proporcionarán una sensación de relajación inmediata. De uso diario para lograr un mayor efecto reductor y reafirmante.

e'lifexir Piel Canela SPF 30 (ahora por 20,61 euros)

e'lifexir Piel Canela es una crema intensificadora del bronceado que Carmen Lomana se aplica aplica antes y durante la exposición solar, para mejorar la producción de melanina y nutre la piel en profundidad para lucir rápidamente un bronceado natural, intenso y duradero con triple acción intensiva:

- Intensifica el bronceado: estimula la producción de melanina natural desde el primer día.

- Nutrición: elevado poder hidratante, nutriente y reparador cuida el bronceado.

- Acción Antioxidante y Protectora: potente antioxidante que frena el fotoenvejecimiento.

- SPF 30, waterproff y protección de UVA, UVB e IR-A.

e'lifexir piel canela. e'lifexir

e'lifexir Piel Canela está compuesto por Melanobronze que acelera el bronceado, Monoï de Tahití y Manteca de Karité BIO que aporta hidratación progresiva y duradera, y Citrus Bioflavonoid Complex y Creatina que es un ingrediente protector y antioxidante.Además, e'lifexir Piel Canela protege frente a los rayos YVA, UVB e IR-A; es waterproof y lo mejor, cuidarás de tu piel al mismo tiempo que cuidas de los océanos, gracias a su fórmula biodegradable (test de biodegradabilidad Marina OCDE 306)

Modo de empleo: aplicar sobre la piel media hora antes de la exposición al sol y repetir la aplicación frecuentemente. Si lo precisas, puedes aplicarte a continuación un factor de protección mayor.

Dos productos de e'lifexir de Laboratorios Phergal con los que Carmen Lomana nos ha regalado sus primeros posados en bikini desde Mallorca. Encontrarás e'lifexir Piel Canela y e'lifexir Cacao Sense en su web, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés. ¿Te apuntas a lucir un bronceado perfecto como Carmen?