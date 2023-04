Carmen Lomana sabe que con estos dos productos de e'lifexir vas a acabar con la celulitis localizada y lucir una piel perfecta este verano

“La celulitis no se quita”, dice la leyenda urbana. Y es verdad que es difícil de corregir y, sin duda, es un aspecto de la piel en el que siempre conviene más prevenir que curar pero eso no significa que no podamos mejorar su aspecto. Alrededor del 80% de las mujeres sufren o han sufrido en algún momento celulitis en mayor o menor grado y Carmen Lomana también. Pero ahora la socialite nos ha chivado dos de sus aliados para combatir la piel de naranja localizada y lucir perfecta este verano. Y sin duda, la constancia en la aplicación de los tratamientos es muy importante, y Carmen Lomana ha declarado que ella lleva tratándose con anticelulíticos desde los 15 años. Porque cuidarse es muy importante y cuanto antes empieces a hacerlo mucho mejor. Además, no solo son unos productos que utilice ella, también Paula Echevarría es una gran fan. Porque todo es cuestión de actitud y de saber cuidarse con los productos más adecuados, y Carmen Lomana como buena amante de los productos de e’lifexir lo hace con Minucell Intensive Sérum y Minucell Intensive Aceite, los productos de Laboratorios Phergal que han enamorado a nuestras celebrities patrias para luchar contra la celulitis.

"¿Cuántas veces os he contado que soy fan de los anticelulíticos? Muchas, ¿verdad? Desde bien pequeña en vez de usar body milk en mis piernas siempre he usado anticelulíticos. Y me lo aplico todos los días por las mañanas y por las noches. La constancia es la clave para que funcione. El año pasado os recomendé e'lifexir Minucell Intensive Sérum y, ahora, lo combino con el nuevo formato que acaban de sacar en aceite. ¡Es que me encantan los dos! Si los usáis a diario conseguiréis combatir la celulitis más resistente, con nódulos, de grado II, III y mixta, así como drenar líquidos, reducir centímetros de muslos y glúteos y mejorar la firmeza y elasticidad de la piel. Probadlos y ya me contaréis qué tal la experiencia", explica Carmen Lomana en su cuenta de Instagram.

Desde luego, no hay nada malo en lucir e incluso reivindicar la celulitis, pero tampoco hay nada negativo en querer una piel más suave o evitar la retención de líquidos en zonas localizadas. Para las que busquen lo segundo, es imprescindible un buen tratamiento, que ayude a reducirlo. Pero por muy bueno que sea un producto, para ver verdaderos resultados siempre debemos potenciar sus efectos con una dieta adecuada y practicando deporte habitualmente. Y nosotras hemos encontrado nuestros tratamientos favoritos y también los de Carmen Lomana.

1. e'lifexir Minucell Intensive Aceite, de e'lifexir (ahora por solo 22,05 euros)

Este aceite es un potente tratamiento que ejerce una triple acción: anticelulítico, drenante y reafirmante. La combinación de sus poderosos activos, los Aceites de Ciprés, Niaouli y Lavanda, Forskolin y el extracto de Té Verde consiguen de forma inmediata que tu piel luzca más lisa. Este nuevo producto de e'lifexir en formato aceite y de tacto seco nos ayudará a reducir la celulitis más resistente de grado II, III y mixta, así como a drenar líquidos, reducir centímetros de glúteos y muslos así como mejorar la elasticidad y firmeza de la piel. ¿Qué más se puede pedir?

Estos son todos los beneficios de usar e'lifexir Minucell Intensive Aceite a cualquier edad con triple acción.

¿Cómo aplicarlo? Pon el aceite en la palma de la mano y caliéntalo ligeramente frotando ambas manos y aplícate el aceite sobre el área con celulitis, y con los dedos, ve estirando la piel en dirección ascendente durante unos 5 minutos con cada pierna. Después, masajea la piel con las dos manos y ejerciendo presión y usa la yema de los dedos para dar pequeños golpes sobre la zona. Esto ayudará a reactivar la circulación de la sangre. Por último, pero no menos importante, masajea con movimientos circulares siguiendo, primero, el sentido de las agujas del reloj. Luego, hazlo hacia el sentido contrario. Recomiendan combinarlo con e'lifexir Minucell Intensive Sérum para notar mayores resultados.

2. e'lifexir Minucell Intensive Sérum, de e'lifexir (ahora por solo 20,83 euros)

Se trata de un potente sérum anticelulítico refrescante de rápida absorción que reduce los depósitos grasos y favorece la desaparición de la celulitis más resistente. Contiene alto poder anticelulítico, drenante y que mejora la microcirculación, restaurando la elasticidad de la piel, mecanismos clave para ayudar a combatir la celulitis.

- Efecto “Piel de melocotón”.

- Específico para las celulitis más resistentes.

- Apto para todo tipo de pieles.

e'lifexir Minucell Intensive Sérum. e'lifexir.

¿Qué resultados veremos en tan solo 56 días?

1. REDUCE: Este sérum favorece la reducción de nódulos grasos en la celulitis II y III y la mixta. Los agentes fibrinolíticos favorecen la desnaturalización de las fibras de colágeno, elastina y fibrina, responsables de la formación de nódulos grasos, además, la Cafeína y Carnitina: Lipolíticos, que son moléculas devoragrasas de alta efectividad y el Tripéptido-1, elimina toxinas y subproductos de la peroxidación lipídica. El 100% de las mujeres que lo han probado han reducido hasta 6 centímetros del contorno de los glúteos y 5 centímetros el contorno de los muslos, y el grado de la celulitis en 56 días. Nº de estudio EFI2022-003.

2. DRENA: Con su aplicación constante evitaremos la retención de líquidos y mejoraremos la circulación. Contiene Hiedra, Ruscus y Escina que son plantas anticelulíticas y antiedematosos que mejoran el drenaje linfático.

3. REAFIRMA: El sérum reafirma la elasticidad y firmeza de la piel, a la vez que ayuda a reparar la misma con Centella Asiática Extracto Seco, Meadowfoam Seed Oil y Creatina que también controla la formación ordenada de las fibras de colágeno y elastina, y elimina los líquidos y toxinas sobrantes. Además, tienen propiedades antioxidantes.

¿Cómo aplicar e'lifexir Minucell Intensive Sérum? Se recomienda aplicarlo de 1 a 2 veces al día con un masaje ascendente en las zonas a tratar después de usar el aceite, incidiendo en los nódulos marcados, especialmente en la zona de los glúteos.

¿Quieres combatir la celulitis? Carmen Lomana utiliza estos dos productos de e'lifexir para presumir de piel firme durante todo el año con sus vestidos más cortos y en tendencia.