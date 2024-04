Consigue hasta un 10% de tus compras de vuelta: las mejores tarjetas de débito con cashback

“Te pagamos para que utilices la tarjeta”. Así funcionan las mejores tarjetas con cashback . Y es que cada vez son más los bancos que recurren a este tipo de promociones ante la elevada competencia actual.

El funcionamiento es simple. Estas tarjetas devuelven parte del dinero que se gasta a través de ellas, tanto si es en pagos online como físicos. Asimismo, hay otra vertiente y es que estos plásticos también ofrecen descuentos en comercios con los que tengan acuerdos. “Esta ventaja para los usuarios se ha convertido al mismo tiempo en un arma comercial muy utilizada por numerosas entidades, lo cual es ideal para el cliente: a mayor oferta, mayores descuentos”, señalan desde el comparador financiero HelpMyCash. “Sin olvidar que permiten ahorrar un porcentaje del gasto realizado con estas tarjetas”, añaden desde HelpMyCash.

La mejor muestra de esa intensa batalla que libran los bancos y entidades actualmente es que el usuario, en este momento, puede encontrar hasta un 10% de descuento con las mejores tarjetas de débito con cashback que hay en el mercado. Y no solo eso, sino que ese retorno es aplicable en marcas tan reconocidas como Lidl, Booking, Adidas o Galp, por citar algún ejemplo. Las cuatro que aparecen a continuación, dan fe de ello, además de ofrecer otras ventajas. Y es que todo sea por captar más nuevos clientes.

[[H2:Tarjetas con ‘cashback’ para viajar]]

La Tarjeta de débito N26, totalmente virtual, ofrece cashback en comercios tan populares como Glovo o Booking y permite comprar en cualquier moneda sin coste adicional y tres retiradas gratis al mes en cajeros de la eurozona. Esta tarjeta está vinculada a la Cuenta N26, que destaca a su vez por su rapidez y practicidad, pudiendo abrirse en tan solo 10 minutos, y su funcionalidad 100% digital a través del smartphone la hace especialmente atractiva en un mundo cada vez más conectado.

Por su parte, la Tarjeta Revolut Estándar, destaca por su generoso cashback del 10% en alojamientos a nivel mundial, así como descuentos y devoluciones en reconocidas marcas y tiendas como Adidas o Shein, entre otras. Aparte, permite retiradas de hasta 200 euros al mes gratis en cualquier cajero del mundo, y luego solo con una comisión del 2% del importe. Asimismo, da la posibilidad de pagar en más de 36 divisas sin cargos para los primeros 1.000 euros mensuales y todo respaldado por una operativa ágil a través de su aplicación móvil.

Tarjetas con descuentos en compras

La Tarjeta Inteligente de EVO da acceso a descuentos del 2% en gasolineras Galp y del 4% en reservas por Booking. Además, su tarjeta puede utilizarse tanto a débito como a crédito. Entre sus ventajas adicionales, también permite el acceso a miles de cajeros gratis en todo el mundo y, no menos importante, cuenta con una cobertura integral con seguros de accidentes y asistencia en viajes.

Como último ejemplo, la Tarjeta de débito ING, que permite obtener una devolución del 3% en Galp y Shell. Entre los beneficios extra se puede añadir que no cobra comisiones por la emisión de la tarjeta y que forma parte del programa Shopping Naranja, que incluye descuentos en diferentes marcas (Women's Secret, Springfield, VIPS, Foster’s Hollywood o Ginos). Asimismo, la cuenta incorpora Bizum, lo que amplía las opciones de pago, e incluye protección contra compras fraudulentas y la posibilidad de habilitar pagos online según sea necesario.

Llegados a este punto, también es momento de hacer una matización: “ante tanta oferta suculenta de cashback, el porcentaje no debe ser el único impulso para contratar o no una tarjeta. Si el banco solo devuelve dinero o da descuentos por pagar a plazos, es probable que los intereses se coman todo el cashback y ya no sea una tarjeta de débito, ni sea tan interesante”, advierten los expertos de HelpMyCash.